Звезды НБА в этом сезоне сыграли в 85 процентах матчей – на 10 процентов больше, чем в предыдущих трех сезонах

В прошедшем регулярном чемпионате звезды НБА сыграли в 85 процентах матчей.

В предыдущих трех сезонах звезды приняли участие в 75 процентах матчей.

Ранее лига ужесточила правила, касающиеся отдыха звездных игроков. Под определение «звездного игрока» попадают участники Матча всех звезд последних трех лет или баскетболисты, попавшие в символические пятерки в последние три сезона.

В число звезд входят такие игроки, как , и Ламело Болл, которые пропустили большую часть сезона.

установил новый личный рекорд по количеству сыгранных матчей – 70. провел 68 матчей, вернувшись после травмы мениска.