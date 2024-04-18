Звезды НБА в этом сезоне сыграли в 85 процентах матчей – на 10 процентов больше, чем в предыдущих трех сезонах
В прошедшем регулярном чемпионате звезды НБА сыграли в 85 процентах матчей.
В предыдущих трех сезонах звезды НБА приняли участие в 75 процентах матчей.
Ранее лига ужесточила правила, касающиеся отдыха звездных игроков. Под определение «звездного игрока» попадают участники Матча всех звезд последних трех лет или баскетболисты, попавшие в символические пятерки в последние три сезона.
В число звезд входят такие игроки, как Джа Морэнт, Бен Симмонс и Ламело Болл, которые пропустили большую часть сезона.
Зайон Уильямсон установил новый личный рекорд по количеству сыгранных матчей – 70. Кавай Ленард провел 68 матчей, вернувшись после травмы мениска.