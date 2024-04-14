Джа Морэнт вошел в Зал славы университета Мюррэй Стэйт

Университет Мюррэй Стэйт ввел Джа Морэнта в свой зал славы.

Защитник отыграл два сезона, с 2017 по 2019 год, за команду Мюррэй Стэйт.

Его показатели в сезоне-2018/19 – 24,5 очка, 5,7 подбора и 10 передач в среднем.

«Если вы вспоминаете лучших игроков нашего университета, имя Джа Морэнта всегда будет всплывать одним из первых. То, что показывал Джа в свои два года здесь и в НБА – совершенно невероятно. Его игра и статистика привлекли внимание к нашему университету и программе. Мы знали, что Морэнт войдет в зал нашей славы и мы очень рады этому событию», – рассказал спортивный директор университета Нико Янтко.