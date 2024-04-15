Владимир Гомельский о замене Райковича на Пистиолиса: «Очень грамотное и, возможно, своевременное решение. Я поддерживаю»

Теги ЦСКА Владимир Гомельский Единая лига ВТБ Андреас Пистиолис Эмил Райкович Баскетбол

Владимир Гомельский поддержал ЦСКА, который решил сменить главного тренера.

Эмил Райкович был отправлен в отставку, его место занял Андреас Пистиолис.

«Очень грамотное и, возможно, своевременное решение. Я поддерживаю. В большинстве матчей второго этапа Единой лиги ВТБ ЦСКА потерпел поражения, выиграл только три встречи. По итогам регулярного чемпионата команда заняла третье место. Работу тренера можно оценивать только по результату его команды. Райкович не добился успеха с этим составом ЦСКА. Вполне нормальное решение. Оно назревало.

Вопрос в том, в какой форме сейчас Пистиолис. Он хороший тренер, он здорово подготовлен методически. Но тут ведь скорее вопрос в психологии, чем в методике. Тактика и стратегия ЦСКА определяется на матчи плей‑офф легко. А вот психология, контакт с игроками команды, их мотивация…

То, что у тренера будет своя высокая мотивация, я понимаю, но ему же еще надо командой управлять. Вопрос в том, поверит ли команда в тренера. Тут много факторов, которые невозможно предвидеть. Я не знаю, чего он может добиться, но надеюсь на лучшее, что он добьется победы», – заявил комментатор и эксперт.

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8 комментариев
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Замена давно напрашивалась, а вот насчёт своевременности в данный момент перед ПО и на тренера, который почти год не удел, очень спорное решение.
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сейчас в баскете много таланта везде, про игру все известно, баскет из командных самая простая(по моему) и у тренера главная задача уметь реагировать в концовках клатча(делать замены и чертить комбинации). он почти всегда в напряженных концовках плыл
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«Тактика и стратегия цска на матчи плей-офф определяется легко»….)) Мистер всезнайка как всегда ))
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ЦСКА уже/ещё (не) простил Гомельского ?
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Райкович не был "полуфабрикатом"?
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Результатом замены удовлетворён ☝️
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