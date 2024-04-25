Дарвин Хэм: «Мы с тренерским штабом гордимся нашей высокой эффективностью и организованностью»

Дарвин Хэм отреагировал на критику со стороны Энтони Дэвиса.

Центровой « » после второго поражения от « » заявил, что у команды «случаются отрезки, когда они не знают, что делать на обеих сторонах площадки».

«Иногда игра не складывается так, как ты предполагаешь, и приходит раздражение. Но это не вопрос организации. У нас с тренерским штабом огромный набор знаний и сосредоточенность на ключевых задачах. Мы гордимся нашей высокой эффективностью и организованностью во всем: в тренировках, в бросковой практике, разборе записей, играх.

Так что я отношу подобные высказывания на счет раздражения. Это была эмоциональная игра, с учетом того, как она закончилась. Но я вынужден не согласиться с его словами», – прокомментировал ситуацию главный тренер «Лейкерс» .