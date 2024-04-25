Дарвин Хэм: «Мы с тренерским штабом гордимся нашей высокой эффективностью и организованностью»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Дарвин Хэм Баскетбол

Дарвин Хэм отреагировал на критику со стороны Энтони Дэвиса.

Центровой «Лейкерс» после второго поражения от «Денвера» заявил, что у команды «случаются отрезки, когда они не знают, что делать на обеих сторонах площадки».

«Иногда игра не складывается так, как ты предполагаешь, и приходит раздражение. Но это не вопрос организации. У нас с тренерским штабом огромный набор знаний и сосредоточенность на ключевых задачах. Мы гордимся нашей высокой эффективностью и организованностью во всем: в тренировках, в бросковой практике, разборе записей, играх.

Так что я отношу подобные высказывания на счет раздражения. Это была эмоциональная игра, с учетом того, как она закончилась. Но я вынужден не согласиться с его словами», – прокомментировал ситуацию главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм.

 

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7 комментариев
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Хреново, что Хэм гордится тем, что он овощ и не может ни вовремя взять тайм-аут, ни перестроится во время матча. Просто манекен на тренерском мостике
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Мда. Это часть проблемы...
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Эти мы сейчас с нами в одной комнате?
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" Хоть в Шарлотку бы позвали ", - подумал он.
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извините, но клован. в такой момент вместо поддержки еще больше вносит раздор в команду. думаю, там только деда и будут все слушать до конца серии
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Надо же что-то говорить, чтобы тебя не нагнали.
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Ответ hodor 12
" Хоть в Шарлотку бы позвали ", - подумал он.
Помошником Реддика. Будет ему видосы монтировать на ютуб. Дед замолвит словечко.
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