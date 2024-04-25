«Лейкерс» находятся на первом месте по разнице назначенных штрафных за два сезона с показателем в 1113 бросков

«Лейкерс» бросают больше всех со штрафной линии.

Команда из Лос-Анджелеса занимает первое место по разнице штрафных между « » и их оппонентами за два сезона с учетом плей-офф.

Идущие вторыми «Никс» уступают по этому показателю почти в три раза.

«Лейкерс» находятся позади « » и « » по количеству штрафных, заработанных во время игры в «пост-апе». Основное преимущество, согласно данным эксперта Мэтта Мура, команда получает благодаря свисткам при столкновениях на периметре (внутри трехочковой зоны, рядом с линией).