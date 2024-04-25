«Лейкерс» находятся на первом месте по разнице назначенных штрафных за два сезона с показателем в 1113 бросков

Теги Бостон Денвер Лейкерс Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Лейкерс» бросают больше всех со штрафной линии.

Команда из Лос-Анджелеса занимает первое место по разнице штрафных между «Лейкерс» и их оппонентами за два сезона с учетом плей-офф.

Идущие вторыми «Никс» уступают по этому показателю почти в три раза.

«Лейкерс» находятся позади «Денвера» и «Бостона» по количеству штрафных, заработанных во время игры в «пост-апе». Основное преимущество, согласно  данным эксперта Мэтта Мура, команда получает благодаря свисткам при столкновениях на периметре (внутри трехочковой зоны, рядом с линией).

 

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12 комментариев
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Ответ A Buk
ну как вы не понимаете, они же лезут в краску!!!))))
Вообще-то, «они фолили, а мы нет» (с) Леброн
+6
-1
+5
Мне кажется, что здесь даже персофаны ЛеБрона и Лэйкерс в целом, должны признать дикую "лояльность" судей по отношению к их команде
+6
-3
+3
146%
+2
0
+2
Броныч всё равно недоволен судейством, даже играя за судейский кабинет
+3
-1
+2
ну как вы не понимаете, они же лезут в краску!!!))))
+3
-2
+1
это чуть больше шести штрафных за матч или всего на три фола. че тут особенного?
+1
0
+1
и по жалобам на судейство
+2
-2
0
Ну там у них уникальный игрок есть за 14 млн в год, который каким-то образом умудряется фолы зарабатывать. Вроде без статуса суперзвезды, но фолы как-то копятся сами собой. Каждый раз смотрю и поражаюсь
Думаю, правильно за него не боролись в межсезонье другие команды. Догадываются, что вне ЛАЛ магия его закончится. Это вроде того, что про игроков ХИТ говорили то, что вне ХИТ без тренера Споэльстры они в тыкву превращаются
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Ждём от Леброна недовольство судейством. Или это другое?
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