«Лейкерс» находятся на первом месте по разнице назначенных штрафных за два сезона с показателем в 1113 бросков
«Лейкерс» бросают больше всех со штрафной линии.
Команда из Лос-Анджелеса занимает первое место по разнице штрафных между «Лейкерс» и их оппонентами за два сезона с учетом плей-офф.
Идущие вторыми «Никс» уступают по этому показателю почти в три раза.
«Лейкерс» находятся позади «Денвера» и «Бостона» по количеству штрафных, заработанных во время игры в «пост-апе». Основное преимущество, согласно данным эксперта Мэтта Мура, команда получает благодаря свисткам при столкновениях на периметре (внутри трехочковой зоны, рядом с линией).
Думаю, правильно за него не боролись в межсезонье другие команды. Догадываются, что вне ЛАЛ магия его закончится. Это вроде того, что про игроков ХИТ говорили то, что вне ХИТ без тренера Споэльстры они в тыкву превращаются