Шакил О’Нил предсказал победу «Майами» с преимуществом в 10 очков
Шакил О’Нил выиграл спор у Чарльза Баркли.
Легендарный центровой перед вторым матчем серии «Бостон» – «Майами» предсказал победу «Хит» с разницей в 10 очков в эфире TNT.
О’Нил и Баркли заключили денежное пари. Перед перерывом на вторую половину игры, при счете 61:58 в пользу «Селтикс», О’Нил предложил удвоить ставку.
Встреча закончилась с результатом 111:101 в пользу «Майами».
Предсказывать = делать предположение об исходе события (не факт, что правильное).
Предсказать = угадать исход события, которое уже произошло.
Если бы речь шла сейчас про третий матч, то написали бы вообще "поставил", или "заключил спор", и т.д.