Шакил О’Нил предсказал победу «Майами» с преимуществом в 10 очков

Шакил О’Нил выиграл спор у Чарльза Баркли.

Легендарный центровой перед вторым матчем серии « » – «Майами» предсказал победу «Хит» с разницей в 10 очков в эфире TNT.

О’Нил и заключили денежное пари. Перед перерывом на вторую половину игры, при счете 61:58 в пользу «Селтикс», О’Нил предложил удвоить ставку.

Встреча закончилась с результатом 111:101 в пользу « ».