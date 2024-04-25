Шакил О’Нил предсказал победу «Майами» с преимуществом в 10 очков

Теги Бостон Майами Шакил О′Нил НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф Баскетбол

Шакил О’Нил выиграл спор у Чарльза Баркли.

Легендарный центровой перед вторым матчем серии «Бостон» – «Майами» предсказал победу «Хит» с разницей в 10 очков в эфире TNT.

О’Нил и Баркли заключили денежное пари. Перед перерывом на вторую половину игры, при счете 61:58 в пользу «Селтикс», О’Нил предложил удвоить ставку.

Встреча закончилась с результатом 111:101 в пользу «Майами».

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6 комментариев
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Хит надо смыть зеленое болото с плова
+11
-7
+4
Лысый шарлатан
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
Комментарий скрыт
Всё правильно в новости написано.
Предсказывать = делать предположение об исходе события (не факт, что правильное).
Предсказать = угадать исход события, которое уже произошло.
Если бы речь шла сейчас про третий матч, то написали бы вообще "поставил", или "заключил спор", и т.д.
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