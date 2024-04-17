Кендрик Перкинс: «Чарльз Баркли и Шакил О’Нил не смотрят баскетбол»

Теги Кендрик Перкинс Шакил О′Нил Нью-Йорк НБА Чарльз Баркли Баскетбол

Кендрик Перкинс заявил, что Чарльз Баркли и Шакил О’Нил не смотрят баскетбол.

Перкинс во время шоу Майкла Кея в понедельник раскритиковал ведущих Inside the NBA Чарльза Баркли и Шакила О’Нила. На вопрос Кея, почему два эксперта TNT так негативно относятся к «Никс», Перкинс ответил, что они просто не смотрят матчи.

«Очевидно, что они не смотрят баскетбол.

Я серьезно, они не могут смотреть баскетбол на постоянной основе. Они смотрят «Никс» только тогда, когда освещают «Никс» в их игровой день.

Если вы смотрите матчи «Никс», вы ни в коем случае не сможете недооценить то, как они играют», – сказал эксперт ESPN.

Вопрос возник после того, как О’Нил предсказал, что «Орландо» победит «Нью-Йорк» со счетом 4-0.

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4 комментария
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"Вопрос возник после того, как О’Нил предсказал, что «Орландо» победит «Нью-Йорк» со счетом 4-0."

Та они там походу даже в турнирную таблицу и сетку плей-офф не смотрят, не то что матчи)
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Как будто не Перкинсу это говорить
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При упоминании имени Кендрик Перкинс, я всегда вспоминаю данк Гриффина через него
+7
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+5
У нас это называется "на зп присесть"
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