Кендрик Перкинс: «Чарльз Баркли и Шакил О’Нил не смотрят баскетбол»

Кендрик Перкинс заявил, что Чарльз Баркли и Шакил О’Нил не смотрят баскетбол.

Перкинс во время шоу Майкла Кея в понедельник раскритиковал ведущих Inside the NBA Чарльза Баркли и Шакила О’ . На вопрос Кея, почему два эксперта TNT так негативно относятся к «Никс», ответил, что они просто не смотрят матчи.

«Очевидно, что они не смотрят баскетбол.

Я серьезно, они не могут смотреть баскетбол на постоянной основе. Они смотрят «Никс» только тогда, когда освещают «Никс» в их игровой день.

Если вы смотрите матчи «Никс», вы ни в коем случае не сможете недооценить то, как они играют», – сказал эксперт ESPN.

Вопрос возник после того, как О’Нил предсказал, что «Орландо» победит « » со счетом 4-0.