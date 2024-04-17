Кендрик Перкинс: «Чарльз Баркли и Шакил О’Нил не смотрят баскетбол»
Кендрик Перкинс заявил, что Чарльз Баркли и Шакил О’Нил не смотрят баскетбол.
Перкинс во время шоу Майкла Кея в понедельник раскритиковал ведущих Inside the NBA Чарльза Баркли и Шакила О’Нила. На вопрос Кея, почему два эксперта TNT так негативно относятся к «Никс», Перкинс ответил, что они просто не смотрят матчи.
«Очевидно, что они не смотрят баскетбол.
Я серьезно, они не могут смотреть баскетбол на постоянной основе. Они смотрят «Никс» только тогда, когда освещают «Никс» в их игровой день.
Если вы смотрите матчи «Никс», вы ни в коем случае не сможете недооценить то, как они играют», – сказал эксперт ESPN.
Вопрос возник после того, как О’Нил предсказал, что «Орландо» победит «Нью-Йорк» со счетом 4-0.
Та они там походу даже в турнирную таблицу и сетку плей-офф не смотрят, не то что матчи)