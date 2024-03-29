Пол Пирс: «Если Леброн Джеймс выиграет титул в этом сезоне, дебаты по сравнению с Джорданом будут закончены»

Теги Майкл Джордан Пол Пирс Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Пол Пирс высказался о возможном успехе «Лейкерс» в плей-офф.

«Если бы Леброн Джеймс выиграл титул, это стало бы его величайшим достижением. Да, мы видели, как он выиграл финал, уступая 1-3 в серии. Но 39 лет. «Лейкерс» находятся на 9 месте. Никто ниже 6 места посева никогда не выигрывал чемпионат.

Если это произойдет, это будет достижением величайшего игрока в истории. Даже с учетом того, что делал Майкл Джордан.

Посмотрите на его цифры. Он побил все рекорды. В какой-то момент вы должны остановиться и признать: «Боже мой, что еще должен сделать это парень?!»

Если это произойдет, я должен буду признать, что он величайший», – заключил Пол Пирс.

 

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41 комментарий
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Не закончатся, скажут, что для этого ему понадобилось 20 сезонов
+31
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+29
Ответ Dug Nik
Лет 10 болею за Леброна. Его мотивация и долголетие в НБА поражает. Но 6-ти кратный МВП финала - пока не перебил никто. Джордан в командных видах спорта остаётся величайшим.
А Пеле? А Гретцки? Месси? Величайшего ВО ВСЕХ КОМАНДНЫХ ВИДАХ определить просто нереально. Оно и в баскетболе можно поаппелировать - 6-6, 6 МВП, но много пропуска, отдых между сезонами. Или у Деда - да, всего 4 чемпионства, 4 МВП финала, но - привел к победе в качестве лидера все команды где играл, отыгрался в финале с 1-3, побил натурально все рекорды результативности и спортивному долголетию, пример преданности и любви к баскетболу... Очевидности в выборе одного и другого нет, много чего можно противопоставить
+36
-8
+28
Не представляю как это может произойти в реальности, но было бы интересно посмотреть.
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+13
Каждый год одно и то же)
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Ответ Dug Nik
Цель команды и игроков в американском спорте - чемпионство в плей-офф. Главная награда отдельного игрока в плей-офф - МВП финала (или плей-офф). Супер-доминатор Грецки имеет всего 2 МВП плей-офф, при 4-х титулах. Том Брэди - супергений американского футбола 5 МВП супербола. С Месси и Пиле мне сравнить сложно - не слежу подробно за футболом. Есть ли в футболе награда подобная МВП плей-офф или финальной серии? С другой стороны Джордан величайший популяризатор баскетбола и двигатель всего командного спорта США. Пока Леброну до этого далеко.
Пеле - король футбола, этим все сказано. Месси - тот кто может оспорить это звание. Все просто. По Гретцки... На самом деле, очень интересная ситуация. В хоккее он считается лучшим игроком в истории, обойти которого мог Лемье если бы дольше играл. Но при этом Гретцки считается таковым не за то что сделал 100% побед в финалах и во всех мвп брал, как Джордан, а за то что он делал на льду - вывел технику игры на новый уровень, показал что в НХЛ можно играть от интеллекта а не от силы, установил все мыслимы и немыслимые рекорды. За все это он для фанатов хоккея Величайший. А что в баскетболе? Мы имеем уникального атлета, равного которому ещё не было и возможно долго не будет. Который а 39 играет как в 29. Который так же перебил все мыслимые рекорды. Который продолжает держать нити игры в своих руках. Который по совокупности навыков однозначно идеальный баскетболист. Но в отношении него градация, по которой Гретцки - величайший, почему-то не работает. Почему-то в отношении Джеймса обязательно вставляется аргумент 6/6. Немного некорректно это все, я считаю
+13
-3
+10
Лет 10 болею за Леброна. Его мотивация и долголетие в НБА поражает. Но 6-ти кратный МВП финала - пока не перебил никто. Джордан в командных видах спорта остаётся величайшим.
+19
-11
+8
Ответ Перстень Уэстбрука
Не закончатся, скажут, что для этого ему понадобилось 20 сезонов
Не в сезонах счастье. Оскар Шмидт провел 29 сезонов и набрал 49 737 очков, а кто это, мало кто знает)
+9
-1
+8
НЕТ
+13
-7
+6
Ответ Dug Nik
Во многом соглашусь. И ещё раз скажу Леброн давно односторонний игрок. Вспомните последние его два чемпионства - команды выдавали финоминальную защиту, при этом Джеймс на своей половине часто был слабым звеном. Джордан умел и в трёшки и в розыгрыш, при том что не был разыгрывающим и в то время трёшки так не ценились. Очень уважаю обоих. Но если отбросить лишнее: Джордан крутейший доминатор и величайший популяризатор баскетбола и спорта вообще. А Леброн величайший атлет. Может быть самый крутой в мире. То что он делает в 39 лет (и на протяжении всей карьеры) невероятно.
«И ещё раз скажу Леброн давно односторонний игрок. Вспомните последние его два чемпионства - команды выдавали финоминальную защиту, при этом Джеймс на своей половине часто был слабым звеном.»
Это ты про финал с ГС, где Леброн был первым по всем статистическим показателям в обоих командах, включая перехваты и блокшоты?
Явно не доработал там
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+5
"Лейкерс на 9 месте. Никто ниже 6 места посева никогда не выигрывал чемпионат" - больше того, никто ниже 8 места никогда ранее не выигрывал чемпионат. Вот это действительно достижение - не попасть в восьмерку сильнейших команд даже в своей конференции, но выиграть чемпионат))
+5
0
+5
наверно-сложно не согласится. леброн более системо образующий игрок, он столько раз выводил по сути средние команды в финал(правда тогда восток был отстойным). но для меня MJ всегда будет лучшим. 6 финалов из 6. и главное-джордан в клатчах финалов брал мяч и решал а леброн отдавал мяч уэйду или кайри
+12
-9
+3
Будем откровенны: Пол Пирс переоценивает человечество.
+2
0
+2
Ответ armageddon123456
Пеле - король футбола, этим все сказано. Месси - тот кто может оспорить это звание. Все просто. По Гретцки... На самом деле, очень интересная ситуация. В хоккее он считается лучшим игроком в истории, обойти которого мог Лемье если бы дольше играл. Но при этом Гретцки считается таковым не за то что сделал 100% побед в финалах и во всех мвп брал, как Джордан, а за то что он делал на льду - вывел технику игры на новый уровень, показал что в НХЛ можно играть от интеллекта а не от силы, установил все мыслимы и немыслимые рекорды. За все это он для фанатов хоккея Величайший. А что в баскетболе? Мы имеем уникального атлета, равного которому ещё не было и возможно долго не будет. Который а 39 играет как в 29. Который так же перебил все мыслимые рекорды. Который продолжает держать нити игры в своих руках. Который по совокупности навыков однозначно идеальный баскетболист. Но в отношении него градация, по которой Гретцки - величайший, почему-то не работает. Почему-то в отношении Джеймса обязательно вставляется аргумент 6/6. Немного некорректно это все, я считаю
Может ты просто чего-то не знаешь?
В принципе на "однозначно идеальный баскетболист" уже все понятно, но я попробую.
Все что ты сказал про Гретцки, верно и про Джордана. До побед Чикаго считалось что выигрывать без звездного центра и разыгрывающего невозможно. Джордан изменил позицию SG, создал бросковый баскетбол, доказал что можно доминировать в лиге будучи меньше двух метров ростом (не напоминает Карри?). Показал, что SG может достигать успеха за счет техники и ловкости, а не размеров. Точно так же переписал кучу рекордов. Попробуй называть двух лучших SG до Джордана? А теперь после? Наконец, он побеждал, Чикаго первая команда со времен Билла Рассела с тремя чемпионствами подряд.
Мнение на то и мнение, что может быть любое, просто если ты думаешь, что у тебя мнение более аргументированное, то ты глубоко заблуждаешься.
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Ответ гений2332
Ну Джордан не всегда брал мяч в клатче. Например Буллз Финикс финал 93 год, на победу бросал не Джордан в 6 игре при минус 1. А, что касается 16 года, то очки в клатче - Леброн - 4, Кайри - 3, Томпсон - 2(невозможно каждое владение бросать в клатче, бросок Кайри был победным, но все равно оставалась минута, это не был бросок на последних секундах). В 13 году Леброн перевернул матч в 6 игре в 4 четверти, и когда Аллен бросал на овертайм, там Леброн сам просил мяч в тот момент и был открыт, а не Леброн скинул Аллену. И да, 6 финалов из 6, это глупый аргумент (просто 6 финалов, это аргумент, но 6 из 6 нет). Леброн 5 раз выводил команды без игроков из списка НБА топ-75 игроков олл тайм в финал, и даже забрал титул. Сомневаюсь, что Джордан забрал бы титул если бы вывел Чикаго в финал в 22-23 года. Лучше проиграть в финале, чем в первом раунде.
Паксон бросал при -2. Думаю, это был план Буллз, там очень грамотно комбинацию расчертили. В четвёртой четверти до этого ни один игрок Чикаго кроме Джордана не набирал очки, Санз думали защищаться походу именно против Майкла. Прогадали. Мяч разыгран был идеально, абсолютно свободный бросок
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Да, мы видели, как он выиграл финал, уступая 1-3 в серии.
Я не видел как Леброн выиграл, как Грин проиграл своим дисквалом - видел.
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Ответ Dug Nik
Комментарий скрыт
Овечкин - если побьет (не если а когда, я в него верю) будет официально величайшим СНАЙПЕРОМ в истории, не игроком в целом, а именно снайпером. Гретцки как ЦФ был более разносторонен. Он величайший БОМБРАДИР и игрок в целом. Скажу непопулярную вещь - Джордан это тот же Овечкин по сути - в первую очередь снайпер, машина по набору очков и адовой защитой. Но в остальных компонентах он уступает Джеймсу - игра на щитах, плеймейкинг, трехочковый - ещё раз, Джеймс это идеальный баскетболист. Если бы он не родился его бы пришлось придумать. Про мотивацию - так Джеймс тоже всех порвал, после 2016 мог, как Черданцев, "закончить вообще все" и пойти в закат. Однако чел пришел в ЛА, как говорили доигрывать и снимать фильмы, а он взял и по ходу дела ещё один титул взял. Доигрывает до сих пор. Это натуральное восхищение вызывает. А если про МВЗ говорить то тут скорее Карри "спасибо" надо сказать, который превратил баскет в аттракцион трехочковых, вследствие чего в этот аттракцион превратился и МВЗ
+8
-7
+1
Ответ elMORRO
с тем чикаго даже джордан пул выиграл бы 4 титула минимум
интересно, с каким тем? Хотелось бы более развернутое мнение. Вы имеете ввиду пятерку Пул-Кукоч-Пиппен-Родман-Хорас Грант?))))
+2
-1
+1
Ответ elMORRO
с 2016 уже лучше джордана
Никогда не был. И не будет.
+6
-5
+1
Ответ ты не прав
Не надо тут, Леброн в постсезоне не филонит. Вы говорите про два последних чемпионства? У Леброна лучший защитный рейтинг в 2016 в совей команде(В 2020 второй, после Дэвиса). Такого просто не возможно достичь, если ты забиваешь на защиту. Да, в Лейкерс, краб , в открытую, забивает на защиту, но в прошлом пост сезоне он старался и потел. Джордан в Вашингтоне мог остановить в защите только конус. Он ,конечно, старался, но вот колени из чата вышли. Ну и напоследок. Защитный рейтинг, конечно, не абсолютный показатель. Но вот у Джордана в финалов найдутся выступления, когда он не первый и не второй(среди обоймы состава Чикаго). Например, в 96 , у Джордана худший дефенсив рейтинг среди всего старата. Точно и в возрасте доминировал в защите?
Дружище, ты же адекватный, неужели ты правда думаешь, что раз там сверху написали чушь, то нужно в ответ написать чушь? "Такого просто не возможно достичь, если ты забиваешь на защиту" - по секрету это вранье. Рейтинг учитывает только подборы, перехваты и блоки. И по словам самого изобретателя переоценивает больших и недооценивает маленьких. То есть стой под кольцом, собирай подборы, изредка пытайся перехватить пас на слабую сторону и высокий рейтинг тебе обеспечен. Не говоря про то, что считать его на дистанции шести матчей как подбрасывать монетку.
+2
-1
+1
Ответ Black_Mamba
10>6
Такое, Джордан Даллас бы сьел. Как и САС

Так что эти выходы в финал с востока, где полторы нормальные команды набралось за все время Леброна там... Сомнительно
0
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Никто и никогда не выигрывал чемпионат с 9 места, потому что (до ввода плей-ин) никто не мог пройти в плей-оф с этой позиции. Всю историю НБА до 2020 года все команды с 9 места и ниже уезжали на рыбалку в это время.
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Ответ jxmazefan
С чего это закончены? 6 < 4 ?
10>6
0
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Ответ Самый адовый Крикун
Паксон бросал при -2. Думаю, это был план Буллз, там очень грамотно комбинацию расчертили. В четвёртой четверти до этого ни один игрок Чикаго кроме Джордана не набирал очки, Санз думали защищаться походу именно против Майкла. Прогадали. Мяч разыгран был идеально, абсолютно свободный бросок
Да согласен, там комбинация правильная и гениальная, но мой комментарий в первую очередь о том, что всегда бросать в клатче лучшему игроку команды бессмысленно, в каких то ситуациях проще, да и нужно пасовать, а не бросать через 2-3 игроков и тем более 4-5 игроков. Ну первое, что мне пришло в голову про Леброна, матч плей-инн прошлогодний, там Леброну не было никакого смысла бросать через 3 игроков Миннесоты, когда на дуге 2 полностью открытых партнёра.
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Ответ sonny91
наверно-сложно не согласится. леброн более системо образующий игрок, он столько раз выводил по сути средние команды в финал(правда тогда восток был отстойным). но для меня MJ всегда будет лучшим. 6 финалов из 6. и главное-джордан в клатчах финалов брал мяч и решал а леброн отдавал мяч уэйду или кайри
Знаете, как то я увидел потрясающее в своей убогости видео от хейтера краба. Там он, зачем то, сравнивал количество хофов и потенциальных хофов у краба и Браянта. Сразу скажу, идея тупейшая. Но вот угар. У Краба на пути к финалу никогда не было так мало хофов(и потенциальных хофов), как у Джордана в 92.

А если серьезно, то вот самый простой и верный аргумент. После уходов Джордана титулы брали команды с запада. Когда Леброн переехал на запад, то титулы брали команды с востока, а так же команда Джеймса. На этом, о силе конференций, можно и не спорить
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Ответ Dug Nik
Комментарий скрыт
Всмысле простым путем? Если 5 финалов без игроков из списка нба топ 75 лучших игроков олл тайм (у Джордана 0 таких финалов), то да Леброн идёт простым путем. Давно односторонний игрок? Леброн лучший оборонительный игрок своей команды, когда он завоевал первые 3 титула, и 2 лучший оборонец своей команды в 4 титуле. И да баскетбол из жесткого противостояния в менее жесткий превратил не Леброн, а Карри своей 3 очковой революцией (из-за этого игроки вынуждены встречать игроков выше и краска становится более открытой)
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Ответ Prestidigitator
Дружище, ты же адекватный, неужели ты правда думаешь, что раз там сверху написали чушь, то нужно в ответ написать чушь? "Такого просто не возможно достичь, если ты забиваешь на защиту" - по секрету это вранье. Рейтинг учитывает только подборы, перехваты и блоки. И по словам самого изобретателя переоценивает больших и недооценивает маленьких. То есть стой под кольцом, собирай подборы, изредка пытайся перехватить пас на слабую сторону и высокий рейтинг тебе обеспечен. Не говоря про то, что считать его на дистанции шести матчей как подбрасывать монетку.
The formula is: Defensive Player Rating = (Players Steals*Blocks) + Opponents Differential= 1/5 of possessions - Times blown by + Deflections * OAPDW( Official Adjusted Players Defensive Withstand).


Правды ради никогда не слышал, про подборы на своем щите. Защитный рейтинг много кто использует как метрику, хоть и не абсолютный, но показатель
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Ответ Dug Nik
Лет 10 болею за Леброна. Его мотивация и долголетие в НБА поражает. Но 6-ти кратный МВП финала - пока не перебил никто. Джордан в командных видах спорта остаётся величайшим.
Нет в Штатах, есть Том Брейди и он уже считается величайший:) MJ уже второй
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Ответ armageddon123456
Пеле - король футбола, этим все сказано. Месси - тот кто может оспорить это звание. Все просто. По Гретцки... На самом деле, очень интересная ситуация. В хоккее он считается лучшим игроком в истории, обойти которого мог Лемье если бы дольше играл. Но при этом Гретцки считается таковым не за то что сделал 100% побед в финалах и во всех мвп брал, как Джордан, а за то что он делал на льду - вывел технику игры на новый уровень, показал что в НХЛ можно играть от интеллекта а не от силы, установил все мыслимы и немыслимые рекорды. За все это он для фанатов хоккея Величайший. А что в баскетболе? Мы имеем уникального атлета, равного которому ещё не было и возможно долго не будет. Который а 39 играет как в 29. Который так же перебил все мыслимые рекорды. Который продолжает держать нити игры в своих руках. Который по совокупности навыков однозначно идеальный баскетболист. Но в отношении него градация, по которой Гретцки - величайший, почему-то не работает. Почему-то в отношении Джеймса обязательно вставляется аргумент 6/6. Немного некорректно это все, я считаю
Уже сколько сказано давно, за то, что ты лучший атлет за 20 лет, перстень не дают:) в конечном итоге все решают титулы!
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Ответ Dug Nik
Во многом соглашусь. И ещё раз скажу Леброн давно односторонний игрок. Вспомните последние его два чемпионства - команды выдавали финоминальную защиту, при этом Джеймс на своей половине часто был слабым звеном. Джордан умел и в трёшки и в розыгрыш, при том что не был разыгрывающим и в то время трёшки так не ценились. Очень уважаю обоих. Но если отбросить лишнее: Джордан крутейший доминатор и величайший популяризатор баскетбола и спорта вообще. А Леброн величайший атлет. Может быть самый крутой в мире. То что он делает в 39 лет (и на протяжении всей карьеры) невероятно.
Не надо тут, Леброн в постсезоне не филонит. Вы говорите про два последних чемпионства? У Леброна лучший защитный рейтинг в 2016 в совей команде(В 2020 второй, после Дэвиса). Такого просто не возможно достичь, если ты забиваешь на защиту. Да, в Лейкерс, краб , в открытую, забивает на защиту, но в прошлом пост сезоне он старался и потел. Джордан в Вашингтоне мог остановить в защите только конус. Он ,конечно, старался, но вот колени из чата вышли.

Ну и напоследок. Защитный рейтинг, конечно, не абсолютный показатель. Но вот у Джордана в финалов найдутся выступления, когда он не первый и не второй(среди обоймы состава Чикаго). Например, в 96 , у Джордана худший дефенсив рейтинг среди всего старата. Точно и в возрасте доминировал в защите?
+2
-2
0
Ответ armageddon123456
А Пеле? А Гретцки? Месси? Величайшего ВО ВСЕХ КОМАНДНЫХ ВИДАХ определить просто нереально. Оно и в баскетболе можно поаппелировать - 6-6, 6 МВП, но много пропуска, отдых между сезонами. Или у Деда - да, всего 4 чемпионства, 4 МВП финала, но - привел к победе в качестве лидера все команды где играл, отыгрался в финале с 1-3, побил натурально все рекорды результативности и спортивному долголетию, пример преданности и любви к баскетболу... Очевидности в выборе одного и другого нет, много чего можно противопоставить
Цель команды и игроков в американском спорте - чемпионство в плей-офф. Главная награда отдельного игрока в плей-офф - МВП финала (или плей-офф). Супер-доминатор Грецки имеет всего 2 МВП плей-офф, при 4-х титулах. Том Брэди - супергений американского футбола 5 МВП супербола. С Месси и Пиле мне сравнить сложно - не слежу подробно за футболом. Есть ли в футболе награда подобная МВП плей-офф или финальной серии? С другой стороны Джордан величайший популяризатор баскетбола и двигатель всего командного спорта США. Пока Леброну до этого далеко.
+9
-9
0
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