Пол Пирс: «Если Леброн Джеймс выиграет титул в этом сезоне, дебаты по сравнению с Джорданом будут закончены»
Пол Пирс высказался о возможном успехе «Лейкерс» в плей-офф.
«Если бы Леброн Джеймс выиграл титул, это стало бы его величайшим достижением. Да, мы видели, как он выиграл финал, уступая 1-3 в серии. Но 39 лет. «Лейкерс» находятся на 9 месте. Никто ниже 6 места посева никогда не выигрывал чемпионат.
Если это произойдет, это будет достижением величайшего игрока в истории. Даже с учетом того, что делал Майкл Джордан.
Посмотрите на его цифры. Он побил все рекорды. В какой-то момент вы должны остановиться и признать: «Боже мой, что еще должен сделать это парень?!»
Если это произойдет, я должен буду признать, что он величайший», – заключил Пол Пирс.
Это ты про финал с ГС, где Леброн был первым по всем статистическим показателям в обоих командах, включая перехваты и блокшоты?
Явно не доработал там
В принципе на "однозначно идеальный баскетболист" уже все понятно, но я попробую.
Все что ты сказал про Гретцки, верно и про Джордана. До побед Чикаго считалось что выигрывать без звездного центра и разыгрывающего невозможно. Джордан изменил позицию SG, создал бросковый баскетбол, доказал что можно доминировать в лиге будучи меньше двух метров ростом (не напоминает Карри?). Показал, что SG может достигать успеха за счет техники и ловкости, а не размеров. Точно так же переписал кучу рекордов. Попробуй называть двух лучших SG до Джордана? А теперь после? Наконец, он побеждал, Чикаго первая команда со времен Билла Рассела с тремя чемпионствами подряд.
Мнение на то и мнение, что может быть любое, просто если ты думаешь, что у тебя мнение более аргументированное, то ты глубоко заблуждаешься.
Я не видел как Леброн выиграл, как Грин проиграл своим дисквалом - видел.
Так что эти выходы в финал с востока, где полторы нормальные команды набралось за все время Леброна там... Сомнительно
А если серьезно, то вот самый простой и верный аргумент. После уходов Джордана титулы брали команды с запада. Когда Леброн переехал на запад, то титулы брали команды с востока, а так же команда Джеймса. На этом, о силе конференций, можно и не спорить
Правды ради никогда не слышал, про подборы на своем щите. Защитный рейтинг много кто использует как метрику, хоть и не абсолютный, но показатель
Ну и напоследок. Защитный рейтинг, конечно, не абсолютный показатель. Но вот у Джордана в финалов найдутся выступления, когда он не первый и не второй(среди обоймы состава Чикаго). Например, в 96 , у Джордана худший дефенсив рейтинг среди всего старата. Точно и в возрасте доминировал в защите?