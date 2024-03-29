Пол Пирс: «Если Леброн Джеймс выиграет титул в этом сезоне, дебаты по сравнению с Джорданом будут закончены»

Пол Пирс высказался о возможном успехе «Лейкерс» в плей-офф.

«Если бы Леброн Джеймс выиграл титул, это стало бы его величайшим достижением. Да, мы видели, как он выиграл финал, уступая 1-3 в серии. Но 39 лет. « » находятся на 9 месте. Никто ниже 6 места посева никогда не выигрывал чемпионат.

Если это произойдет, это будет достижением величайшего игрока в истории. Даже с учетом того, что делал Майкл .

Посмотрите на его цифры. Он побил все рекорды. В какой-то момент вы должны остановиться и признать: «Боже мой, что еще должен сделать это парень?!»

Если это произойдет, я должен буду признать, что он величайший», – заключил .