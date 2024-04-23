Дарвин Хэм о поражении во 2-м матче: «Очень больно. Мы должны заставить «Денвер» чувствовать то же самое после третьей игры»

Дарвин Хэм поделился впечатлениями от 2-го матча с «Денвером».

« » уступили «Наггетс» со счетом 99:101, 0-2, упустив «+20» и пропустив решающий бросок под сирену в исполнении Джамала Мюррэя.

«Очень больно. И важно помнить это чувство, когда возвращаемся в Лос-Анджелес.

Мы должны заставить « » чувствовать то же самое после третьей игры», – заявил Хэм.

Третий матч противостояния состоится в четверг.