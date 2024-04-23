Дарвин Хэм о 13 штрафных «Лейкерс» во 2-м матче: «Где-то нам свистнули что-то не то, где-то наоборот не свистнули»
Дарвин Хэм заявил, что у него есть вопросы к судьям по итогам 2-го матча.
«Лейкерс» уступили «Денверу» со счетом 99:101, 0-2. Команда исполнила 13 штрафных за игру.
«Где-то нам свистнули что-то не то, где-то наоборот не свистнули. Но мы не должны использовать это как оправдание. Нужно быть готовым решать в конкретных эпизодах на площадке независимо от того, раздается свисток или нет.
Вообще, становится довольно сложно – вы проходите через сезон, матчи обслуживаются одним способом, а затем попадаете в плей-офф, и вот тут, как мне показалось, все происходящее остается на усмотрение трех парней, которые назначены на игру», – считает главный тренер «озерников».
-19 разбазарить это сильно, продолжайте сдваиваться на Йокиче и открывать пространство для других игроков)
Я бы понял, если бы такое говорил кто-то, кто в Лиге не играл. Но Хэм же, был хоть и на минимальных минутах, но все же игроком чемпионского Детройта.