Дарвин Хэм о 13 штрафных «Лейкерс» во 2-м матче: «Где-то нам свистнули что-то не то, где-то наоборот не свистнули»

Теги Денвер Лейкерс НБА судьи НБА плей-офф Дарвин Хэм Баскетбол

Дарвин Хэм заявил, что у него есть вопросы к судьям по итогам 2-го матча.

«Лейкерс» уступили «Денверу» со счетом 99:101, 0-2. Команда исполнила 13 штрафных за игру.

«Где-то нам свистнули что-то не то, где-то наоборот не свистнули. Но мы не должны использовать это как оправдание. Нужно быть готовым решать в конкретных эпизодах на площадке независимо от того, раздается свисток или нет.

Вообще, становится довольно сложно – вы проходите через сезон, матчи обслуживаются одним способом, а затем попадаете в плей-офф, и вот тут, как мне показалось, все происходящее остается на усмотрение трех парней, которые назначены на игру», – считает главный тренер «озерников».

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7 комментариев
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Мемно, когда Лейкерс жалуются на судьей из-за штрафных. Челы,вы видели свой рейтинг по штрафным за 2 года?)
+30
-2
+28
Пхахаха, ну канеш, кто же еще если не полосатые губят Лейкерс, верно??? XD

-19 разбазарить это сильно, продолжайте сдваиваться на Йокиче и открывать пространство для других игроков)
+13
-1
+12
И когда такое было, чтобы в ПО свистели меньше, чем в регулярке и давали играть жестче?
Я бы понял, если бы такое говорил кто-то, кто в Лиге не играл. Но Хэм же, был хоть и на минимальных минутах, но все же игроком чемпионского Детройта.
+10
0
+10
Эта шарманка про судейство безотказно начинает скрипеть, стоит случиться редкому случаю, когда противник пробил больше штрафа чем ЛАЛ.
+5
0
+5
Видимо штрафные виноваты, что Малоун берет таймаут при рывке лал +4, а в свою очередь Хэм, уже какую игру подряд, удосуживается взять таймаут когда Денвер делает рывок от +8. Малоун понимает, что если позволить сопернику еще пару мячей на кураже дать забить, все плохо будет. А Хэм мебель, не понимает этого, он регулирует видимо на трибуны, когда они в экстазе, от очередного рывка Денвера+8 и ему в голову приходит гениальная идея, взять таймаут, сбить ритм противника.
+5
-1
+4
"Вообще, становится довольно сложно" ))))
+3
0
+3
Денвер в первом матче вообще 6 штрафных пробил.
+1
0
+1
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