Дарвин Хэм о 13 штрафных «Лейкерс» во 2-м матче: «Где-то нам свистнули что-то не то, где-то наоборот не свистнули»

Дарвин Хэм заявил, что у него есть вопросы к судьям по итогам 2-го матча.

« » уступили « » со счетом 99:101, 0-2. Команда исполнила 13 штрафных за игру.

«Где-то нам свистнули что-то не то, где-то наоборот не свистнули. Но мы не должны использовать это как оправдание. Нужно быть готовым решать в конкретных эпизодах на площадке независимо от того, раздается свисток или нет.

Вообще, становится довольно сложно – вы проходите через сезон, матчи обслуживаются одним способом, а затем попадаете в плей-офф, и вот тут, как мне показалось, все происходящее остается на усмотрение трех парней, которые назначены на игру», – считает главный тренер «озерников».