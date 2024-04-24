Кеньон Мартин считает, что Дарвин Хэм недостаточно использует Энтони Дэвиса в серии с «Наггетс»

Кеньон Мартин считает, что «Лейкерс» должны активнее использовать Энтони Дэвиса.

«Лейкерс» начали серию первого раунда против « » с двух поражений. По мнению экс-игрока , главный тренер «озерников» строит атаку через Леброна Джеймса и Д’Анджело Расселла, а Дэвиса часто игнорирует и больше нагружает в защите.

Мартин заявил, что на месте Джеймса обсудил бы данный вопрос с Хэмом, так как звездный бигмен является преимуществом « » в данном противостоянии.

«Когда Энтони Дэвис находится на площадке, он должен быть задействован. Даже если и Леброн в игре, то Эй Ди должен быть задействован.

Леброн и Хэм должны обсудить это. Это же их явный козырь. И сколько атак проходит мимо этого мазафакера под третьим номером?» – произнес .