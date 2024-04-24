Кеньон Мартин считает, что Дарвин Хэм недостаточно использует Энтони Дэвиса в серии с «Наггетс»
Кеньон Мартин считает, что «Лейкерс» должны активнее использовать Энтони Дэвиса.
«Лейкерс» начали серию первого раунда против «Денвера» с двух поражений. По мнению экс-игрока НБА, главный тренер «озерников» Дарвин Хэм строит атаку через Леброна Джеймса и Д’Анджело Расселла, а Дэвиса часто игнорирует и больше нагружает в защите.
Мартин заявил, что на месте Джеймса обсудил бы данный вопрос с Хэмом, так как звездный бигмен является преимуществом «Лейкерс» в данном противостоянии.
«Когда Энтони Дэвис находится на площадке, он должен быть задействован. Даже если и Леброн в игре, то Эй Ди должен быть задействован.
Леброн и Хэм должны обсудить это. Это же их явный козырь. И сколько атак проходит мимо этого мазафакера под третьим номером?» – произнес Мартин.
42 минуты (1 место в команде)
32 очка (1 место)
21 бросок с игры, 62% (1 место)
6,5 штрафных за игру (1 место)
12,5 подборов (1 место)
2,5 блокшота (1 место)
Как еще использовать Дэвиса? Гонять по 48 минут и давать 40 бросков?