Кеньон Мартин считает, что Дарвин Хэм недостаточно использует Энтони Дэвиса в серии с «Наггетс»

Теги Денвер Кеньон Мартин Лейкерс НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Дарвин Хэм Баскетбол

Кеньон Мартин считает, что «Лейкерс» должны активнее использовать Энтони Дэвиса.

«Лейкерс» начали серию первого раунда против «Денвера» с двух поражений. По мнению экс-игрока НБА, главный тренер «озерников» Дарвин Хэм строит атаку через Леброна Джеймса и Д’Анджело Расселла, а Дэвиса часто игнорирует и больше нагружает в защите.

Мартин заявил, что на месте Джеймса обсудил бы данный вопрос с Хэмом, так как звездный бигмен является преимуществом «Лейкерс» в данном противостоянии.

«Когда Энтони Дэвис находится на площадке, он должен быть задействован. Даже если и Леброн в игре, то Эй Ди должен быть задействован.

Леброн и Хэм должны обсудить это. Это же их явный козырь. И сколько атак проходит мимо этого мазафакера под третьим номером?» – произнес Мартин.

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2 комментария
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Дэвис за две игры в среднем:
42 минуты (1 место в команде)
32 очка (1 место)
21 бросок с игры, 62% (1 место)
6,5 штрафных за игру (1 место)
12,5 подборов (1 место)
2,5 блокшота (1 место)

Как еще использовать Дэвиса? Гонять по 48 минут и давать 40 бросков?
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+10
Ответ Daff Rogers
Дэвис за две игры в среднем: 42 минуты (1 место в команде) 32 очка (1 место) 21 бросок с игры, 62% (1 место) 6,5 штрафных за игру (1 место) 12,5 подборов (1 место) 2,5 блокшота (1 место) Как еще использовать Дэвиса? Гонять по 48 минут и давать 40 бросков?
Тибодо предложение одобряет
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