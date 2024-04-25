Леброн Джеймс о первом домашнем матче с 9 апреля: «Такое чувство, будто мы не играли здесь целую вечность»

Завтра «Лейкерс» проведут свой первый домашний матч с 9 апреля.

«Мы уже знаем, что получим от наших домашних болельщиков. У меня такое чувство, будто мы не играли здесь целую вечность.

Мы играли в Мемфисе, потом было две игры в Новом Орлеане и первые два матча плей-офф на выезде. С кем был наш последний домашний матч? «Уорриорз»? Разве? Ах да, я был болен в том матче. Перед этим я пропустил игру с «Миннесотой».

Так что надеюсь, что наши болельщики в восторге, – сказал форвард « » .