Леброн Джеймс о первом домашнем матче с 9 апреля: «Такое чувство, будто мы не играли здесь целую вечность»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Завтра «Лейкерс» проведут свой первый домашний матч с 9 апреля.

«Мы уже знаем, что получим от наших домашних болельщиков. У меня такое чувство, будто мы не играли здесь целую вечность.

Мы играли в Мемфисе, потом было две игры в Новом Орлеане и первые два матча плей-офф на выезде. С кем был наш последний домашний матч? «Уорриорз»? Разве? Ах да, я был болен в том матче. Перед этим я пропустил игру с «Миннесотой».

Так что надеюсь, что наши болельщики в восторге, – сказал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс.

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1 комментарий
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Леброныч, ты же понимаешь, это будут последние 2 игры в этом сезоне дома
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