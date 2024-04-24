«Если дать Мэджику Джонсону преимущество в 10 очков перед четвертой четвертью, он заберет матч». Скип Бэйлесс раскритиковал Леброна Джеймса

Теги Мэджик Джонсон Леброн Джеймс Денвер Лейкерс Кобе Брайант НБА НБА плей-офф Скип Бэйлесс Баскетбол

Скип Бэйлесс раскритиковал Леброна Джеймса за поражение «Лейкерс» во 2-м матче.

«Они вели с преимуществом в 20 очков за 10 минут до конца третьей четверти. Они были впереди на 10 очков перед четвертой четвертью и на 8 очков за 6 минут до конца. Они обязаны были выигрывать этот матч.

Вот моя точка зрения. Если дать Мэджику Джонсону преимущество в 10 очков в матче против действующих чемпионов перед четвертой четвертью, я вас уверяю, он заберет этот матч. Если дать Кобе Брайанту преимущество в 10 очков перед четвертой четвертью, я вас уверяю, он заберет этот матч.

У Леброна самый высокий баскетбольный IQ. Он обязан забирать такой матч», – сказал эксперт.

«Лейкерс» проиграли «Денверу» второй матч серии плей-офф (99:101, 0-2), упустив преимущество в 20 очков.

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