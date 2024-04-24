Йовица Арсич: «Горжусь тем, как мы выглядели на протяжении 30-35 минут»

Йовица Арсич прокомментировал второе поражение от ЦСКА в серии плей-офф.

«Хорошая получилась игра. Думаю, болельщикам она понравилась гораздо больше, чем первая. Горжусь тем, как мы выглядели на протяжении 30-35 минут. В концовке не использовали фолы так, как должны были, и это стало определяющим моментом. вернулся в игру, набрал много очков в концовке.

Эта игра стала своеобразным приглашением для наших болельщиков прийти и поддержать нас 27 апреля. Рассчитываю, что у нас получится как минимум сыграть дважды дома», – главный тренер « ».