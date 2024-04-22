Андреас Пистиолис о победе в первой игре с «Енисеем»: «Мы знаем, что следующий матч будет другим»

Теги ЦСКА Енисей Единая лига ВТБ Андреас Пистиолис Баскетбол

Андреас Пистиолис не расслабляется после уверенной победы над «Енисеем» (96:68).

Армейцы практически обеспечили свой выигрыш в первой половине матча, которая закончилась при счете 56:26. Баскетболисты «Енисея» сумели собраться и ровно провести оставшееся время матча, но сократили отставание всего на два очка.

«Наши игроки действовали отлично, они исполняли план, за счет этого все выглядело хорошо. Они отдались игре сердцем, показали правильный настрой. В то же время мы знаем, что следующий матч будет другим. Нужно оставаться скромными, уважать соперника и привнести в игру тот же настрой, что был сегодня», – заявил новый главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис.

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