Йовица Арсич: «Когда уступаешь сопернику 20 подборов, сложно рассчитывать на более интересную игру»

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич недоволен старанием своей команды.

Красноярцы уступали 30 очков по результатам первой половины встречи и закончили матч со счетом 68:96 в пользу противника. Баскетболисты « » пропустили рывок ЦСКА в 17 очков в первой четверти.

«Поздравляю ЦСКА, они с самого начала играли с большей энергией и агрессивно защищались. Мы ждали второй половины, чтобы начать защищаться. Возможно, за эти девять дней немного потеряли ритм, но все равно, это очень важный матч, и надо действовать энергичнее, бороться за каждое владение, каждый мяч. Когда уступаешь сопернику 20 подборов, сложно рассчитывать на более интересную игру. Мы не претендуем на звание лучшей команды, но нужно прикладывать старание; люди, которые приходят посмотреть баскетбол, заслуживают лучшего зрелища, а не того, что увидели в нашем исполнении в первой половине», – заключил Арсич.