Андреас Пистиолис о травме Мело Тримбла: «Мог быть переломный момент, но мы этого не допустили»

Андреас Пистиолис прокомментировал вторую победу над «Енисеем» в серии плей-офф.

«Знали, что матч будет тяжелым. Знаем качество соперников и никогда не относились к ним с недооценкой. Знали, что последует реакция после первого матча. Важно для нас, что даже при очень хорошей игре соперников, их реакции, мы нашли путь к победе.

Сохраняли позитивный настрой и веру в себя даже тогда, когда все складывалось не в нашу пользу. Особенно в момент, когда получил травму. Это мог быть переломный момент, но мы этого не допустили.

Счастлив, что многие добавили в игре тогда, когда это было особенно необходимо. Для нас примером станут действия во второй половине, когда мы практически вдвое превзошли соперников на подборе. Но еще многое нужно отметить и улучшить. Мы на правильном пути, и я горд своими игроками, их реакцией на паркете», – сказал главный тренер .