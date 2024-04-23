Ростислав Вергун: «Надеюсь, во втором матче «Уралмаш» покажет более конкурентную игру»

Ростислав Вергун подвел итоги 2-го матча серии плей-офф Лиги ВТБ с «Зенитом».

«Мы долго шли, чтобы иметь такую возможность проявить себя на более высоком уровне. На мой взгляд, не все игроки изначально были готовы к этому уровню сопротивления соперника, прежде всего – в области жесткости плей-офф.

Этот отрыв, который сложился до перерыва… Октавиус держал нас на плаву и набирал очки, но ротация не очень глубокая, нам не хватало нескольких кусочков, которые на протяжении последнего полугода приносили результат. В одиночку это сложно сделать.

Хочется верить, что игроки правильно воспримут этот урок, потому что « » – это такая лакмусовая бумажка, он показывает в игре все наши тонкие места. Надеюсь, в среду мы покажем более качественную и более конкурентную игру», – заявил главный тренер « ».