Ростислав Вергун: «Надеюсь, во втором матче «Уралмаш» покажет более конкурентную игру»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Ростислав Вергун Уралмаш Баскетбол

Ростислав Вергун подвел итоги 2-го матча серии плей-офф Лиги ВТБ с «Зенитом».

«Мы долго шли, чтобы иметь такую возможность проявить себя на более высоком уровне. На мой взгляд, не все игроки изначально были готовы к этому уровню сопротивления соперника, прежде всего – в области жесткости плей-офф.

Этот отрыв, который сложился до перерыва… Октавиус держал нас на плаву и набирал очки, но ротация не очень глубокая, нам не хватало нескольких кусочков, которые на протяжении последнего полугода приносили результат. В одиночку это сложно сделать.

Хочется верить, что игроки правильно воспримут этот урок, потому что «Зенит» – это такая лакмусовая бумажка, он показывает в игре все наши тонкие места. Надеюсь, в среду мы покажем более качественную и более конкурентную игру», – заявил главный тренер «Уралмаша».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий