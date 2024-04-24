Хавьер Паскуаль: «Уралмаш» финишировал на седьмой строчке случайно»

Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Уралмашем» во 2-м матче серии.

«Во-первых, спасибо болельщикам, которые пришли сегодня нас поддержать. Сегодня непростой день, после нас сейчас будет футбол, все придут на стадион. И также спасибо фанатам, которые смотрели нас по телевизору сегодня.

Мы начали матч более или менее хорошо, контролировали первую четверть, в первые 14-15 минут показывали хорошую оборону и отличное нападение. Но мы играем против оппонента, который финишировал на седьмой строчке случайно, на самом деле «Уралмаш» заслужил быть в плей-офф. Это отличная команда, она вернулась в игру, показала агрессивную оборону и в нападении атаковала наши слабые места. « » показал нам сегодня, насколько он хорош.

В последней четверти мы были более эффективны, попадали штрафные, с которыми по ходу матча у нас были проблемы. Это и помогло закрыть эту сложную для нас игру», – сказал главный тренер « ».