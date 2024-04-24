Суперлига. Плей-офф. 1/2 финала. «Химки» разгромили «Зенит-2» со счетом 3-0 и вышли в финал

Теги результаты Химки Зенит суперлига Россия Баскетбол

«Химки» стали первым финалистом Суперлиги.

«Химки» обыграли «Зенит-2» в третьем матче полуфинальной серии и вышли в финал.

Соперником химчан станет победитель серии «Динамо» (Владивосток) – «Темп-СУМЗ» (2-1).

Суперлига

Плей-офф

1/2 финала

Зенит-2 – Химки – 54:76 (13:21, 15:13, 12:14, 14:28)

ЗЕНИТ-2: Земский (14 + 9 подборов), Рыжов (14).

ХИМКИ: Ключников (26 + 6 подборов), Карпенков (13), Мальцев (10 + 6 подборов).

24 апреля. 16.00

«Химки» победили в серии – 3-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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