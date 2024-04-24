Девушка Тревора Томпсона обвинила его в избиении, но позже отказалась от обвинений

Теги происшествия чемпионат Греции Перистери Тревор Томпсон Баскетбол

Обвинения, выдвинутые в адрес Тревора Томпсона со стороны его девушки, сняты.

Девушка центрового «Перистери» решила отказаться от обвинений. Она дала показания, в которых заявила, что произошло недоразумение и что Томпсон ни разу за четыре года их отношений не проявлял домашнего насилия в отношении нее.

Несколько дней назад девушка Томпсона подала на него в суд за нанесение побоев. В пятницу полиция пришла за баскетболистом на «ОАКА Арену», где «Перистери» встречался с «Панатинаикосом». Однако Томпсон пропустил матч, сославшись на болезнь.

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