Девушка Тревора Томпсона обвинила его в избиении, но позже отказалась от обвинений

Обвинения, выдвинутые в адрес Тревора Томпсона со стороны его девушки, сняты.

Девушка центрового « » решила отказаться от обвинений. Она дала показания, в которых заявила, что произошло недоразумение и что Томпсон ни разу за четыре года их отношений не проявлял домашнего насилия в отношении нее.

Несколько дней назад девушка Томпсона подала на него в суд за нанесение побоев. В пятницу полиция пришла за баскетболистом на «ОАКА Арену», где «Перистери» встречался с «Панатинаикосом». Однако Томпсон пропустил матч, сославшись на болезнь.