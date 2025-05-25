Шарунас Ясикявичюс о долгожданном титуле чемпиона Евролиги: «Это потрясающе»
Шарунас Ясикявичюс поделился эмоциями после победы в финале Евролиги.
«Это потрясающе. Я гонялся за этим трофеем очень долго, пережил много разочарований, но я не сдавался, и эти ребята выполнили работу.
Иногда было трудно. Но нам удалось сплотиться. Мы прошли через сложные периоды и сумели пережить определенные части сезона. Я считаю, что с января мы показывали очень хороший баскетбол», – сказал главный тренер «Фенербахче».
Ясикявичюс завоевал первый титул чемпиона Евролиги в качестве главного тренера.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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