Александр Церковный: «Когда у Дуэйна Бэйкона идет игра, «Зенит» сложно остановить»

Александр Церковный отметил ценность Дуэйна Бэйкона для «Зенита».

«Конечно. Когда у него идет игра, то и нашу команду сложно остановить. Дуэйн заводит партнеров, у ребят появляется дополнительная уверенность.

Седьмой матч начинался тяжело. Обе команды были под огромным давлением, все хотели победить, были гипермотивированы. А это приводит к сильному стрессу. В подобных ситуациях такие личности, как Бэйкон , имеют стратегическое значение. То, что он взял игру на себя, держал команду в правильном тонусе, – это и есть MVP.

Неважно, сколько очков ты забросил, важно какой вклад ты вносишь в игру команды. А когда еще ты набираешь 30+ очков и команда побеждает, то это просто великолепно», – сказал генеральный директор «Зенита ».