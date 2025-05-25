Александр Церковный: «Когда у Дуэйна Бэйкона идет игра, «Зенит» сложно остановить»
Александр Церковный отметил ценность Дуэйна Бэйкона для «Зенита».
«Конечно. Когда у него идет игра, то и нашу команду сложно остановить. Дуэйн заводит партнеров, у ребят появляется дополнительная уверенность.
Седьмой матч начинался тяжело. Обе команды были под огромным давлением, все хотели победить, были гипермотивированы. А это приводит к сильному стрессу. В подобных ситуациях такие личности, как Бэйкон, имеют стратегическое значение. То, что он взял игру на себя, держал команду в правильном тонусе, – это и есть MVP.
Неважно, сколько очков ты забросил, важно какой вклад ты вносишь в игру команды. А когда еще ты набираешь 30+ очков и команда побеждает, то это просто великолепно», – сказал генеральный директор «Зенита».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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