«Олимпиакос» подпишет Кинана Эванса на два года и 3,2 миллиона евро

Разыгрывающий Кинан Эванс перейдет в «Олимпиакос».

Эванс проводит текущий сезон в « ». 27-летний разыгрывающий набирает 17,3 очка и 3,9 передачи в среднем в .

По сообщению источников, в следующем сезоне Эванс будет выступать за «Олимпиакос». За два года защитник получит 3,2 миллиона евро.

Также греческий клуб рассматривает возможность вернуть в команду 28-летнего защитника из « ». Дорси набирает 11,7 очка, 2,8 подбора и 2,5 передачи в среднем в чемпионате Турции. В его контракте предусмотрена возможность продления этим летом, но защитник склоняется к тому, чтобы покинуть турецкий клуб.

Дорси уже выступал за « » в сезоне-2021/22.