Алекс Карузо: «Гилджес-Александер – успокаивающая сила для нашей команды»

Алекс Карузо отметил стабильность Шэя Гилджес-Александера.

«Он довольно стабильный парень. Независимо от того, выиграли ли мы с разницей в 40 очков в плей-офф или проигрывали с разницей в 40 очков, он проявляет себя с тем же настроем, с тем же отношением к тому, как выполнить работу.

Он является успокаивающей силой для нашей команды благодаря своей стабильности», – сказал защитник «Оклахомы».