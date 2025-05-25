Алекс Карузо: «Гилджес-Александер – успокаивающая сила для нашей команды»
Алекс Карузо отметил стабильность Шэя Гилджес-Александера.
«Он довольно стабильный парень. Независимо от того, выиграли ли мы с разницей в 40 очков в плей-офф или проигрывали с разницей в 40 очков, он проявляет себя с тем же настроем, с тем же отношением к тому, как выполнить работу.
Он является успокаивающей силой для нашей команды благодаря своей стабильности», – сказал защитник «Оклахомы».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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