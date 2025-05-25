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Алекс Карузо: «Гилджес-Александер – успокаивающая сила для нашей команды»

Алекс Карузо отметил стабильность Шэя Гилджес-Александера.

«Он довольно стабильный парень. Независимо от того, выиграли ли мы с разницей в 40 очков в плей-офф или проигрывали с разницей в 40 очков, он проявляет себя с тем же настроем, с тем же отношением к тому, как выполнить работу.

Он является успокаивающей силой для нашей команды благодаря своей стабильности», – сказал защитник «Оклахомы».

У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?808 голосов
У "Оклахомы"Марк Дэйгнолт
У "Миннесоты"Крис Финч
У "Никс"Том Тибодо
У "Индианы"Рик Карлайл
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница репортера Джошуа Павона в соцсети X
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