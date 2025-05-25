Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Виртус» встретится с «Венецией» в 4-м матче серии
Сегодня, 25 мая, в рамках чемпионата Италии пройдет один четвертьфинальный матч.
«Венеция» на домашнем паркете постарается сравнять счет в серии с «Виртусом».
Чемпионат Италии
1/4 финала (до 3 побед)
«Виртус» ведет в серии – 2-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто станет чемпионом НБА?7304 голоса
Оклахома
Миннесота
Индиана
Нью-Йорк
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости