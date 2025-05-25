Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Виртус» встретится с «Венецией» в 4-м матче серии

Сегодня, 25 мая, в рамках чемпионата Италии пройдет один четвертьфинальный матч.

«Венеция » на домашнем паркете постарается сравнять счет в серии с «Виртусом». Чемпионат Италии 1/4 финала (до 3 побед) «Виртус » ведет в серии – 2-1. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.