Чемпионат Греции. «Панатинаикос» встретится с «Перистери»

Теги результаты Панатинаикос чемпионат Греции Перистери Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдет один матч.

В группе А «Панатинаикос» на домашней площадке встретится с «Перистери».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Группа А

Панатинаикос – Перистери
Дата проведения
19 апреля, 20.15, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

Положение команд: Панатинаикос – 23-1, Олимпиакос – 23-3, Перистери – 16-9, Промитеас – 15-10, Арис – 13-12, Колоссос – 9-16.

Группа Б

Положение команд: АЕК – 11-14, ПАОК – 10-15, Лаврион – 9-16, Марусси – 9-16, Кардицас – 8-17, Аполлон – 4-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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