Чемпионат Греции. «Панатинаикос» встретится с «Перистери»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдет один матч.
В группе А «Панатинаикос» на домашней площадке встретится с «Перистери».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 19 апреля, 20.15, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Положение команд: Панатинаикос – 23-1, Олимпиакос – 23-3, Перистери – 16-9, Промитеас – 15-10, Арис – 13-12, Колоссос – 9-16.
Группа Б
Положение команд: АЕК – 11-14, ПАОК – 10-15, Лаврион – 9-16, Марусси – 9-16, Кардицас – 8-17, Аполлон – 4-21.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.