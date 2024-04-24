Шэмс Чарания: «Джей Джей Редик – серьезный кандидат на пост главного тренера «Шарлотт»

Теги Шарлотт Джей Джей Редик НБА Линдсей Хардинг Шэмс Чарания Чарльз Ли Баскетбол

Джей Джей Редик всерьез претендует на пост главного тренера «Хорнетс».

«Джей Джей Редик прошел собеседование на должность главного тренера «Шарлотт». Как мне сказали, он может скоро пройти еще одно собеседование. Он серьезный кандидат, как и Чарльз Ли, ассистент главного тренера «Селтикс».

«Хорнетс» провели собеседования со множеством ассистентов по всей лиге. Один из них Линдсей Хардинг, главный тренер команды G-лиги «Стоктон».

У Джей Джей Редика огромное желание начать тренерскую карьеру. Он говорил об этом публично, я также слышал об этом в личной беседе. Возможно, его ждут еще собеседования в этом межсезонье», – сказал инсайдер Шэмс Чарания.

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