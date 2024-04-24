Шэмс Чарания: «Джей Джей Редик – серьезный кандидат на пост главного тренера «Шарлотт»

Джей Джей Редик всерьез претендует на пост главного тренера «Хорнетс».

«Джей Джей Редик прошел собеседование на должность главного тренера « ». Как мне сказали, он может скоро пройти еще одно собеседование. Он серьезный кандидат, как и Чарльз Ли, ассистент главного тренера «Селтикс».

«Хорнетс» провели собеседования со множеством ассистентов по всей лиге. Один из них Линдсей Хардинг, главный тренер команды G-лиги «Стоктон».

У Джей Джей Редика огромное желание начать тренерскую карьеру. Он говорил об этом публично, я также слышал об этом в личной беседе. Возможно, его ждут еще собеседования в этом межсезонье», – сказал инсайдер .