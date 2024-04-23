Джей Джей Редик претендует на пост главного тренера «Шарлотт»

Теги Шарлотт Джей Джей Редик НБА Баскетбол

Джей Джей Редик может возглавить «Шарлотт».

«Хорнетс» проведут собеседование с бывшим игроком НБА.

39-летний Редик ранее высказывал желание попробовать себя в качестве тренера.

Отыграв 15 сезонов в лиге, экс-защитник работает экспертом на телевидении и ведет несколько популярных подкастов.

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12 комментариев
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Руководство глянуло его подкаст с Леброном и со словами "Мы мало что поняли, но он говорит много умных вещей и вроде разбирается в этом" решили его позвать.
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Берёт леброна, Шарлот на драфте берут Лесынка. Подкаст ведут сразу походу игры.ю)
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Сходу стать успешным главным, никому не ассистируя, мало кому удавалось
Керр, Вили Грин, Кидд со второго раза
Даже Нэш опозорился
Хотя, судя по подкасту, голова у Редика баскетбольная
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Ответ saner-s88
Сходу стать успешным главным, никому не ассистируя, мало кому удавалось Керр, Вили Грин, Кидд со второго раза Даже Нэш опозорился Хотя, судя по подкасту, голова у Редика баскетбольная
Уилли Грин в Финиксе у Монти Уильямса работал ассистентом
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Интересно было бы глянуть.
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Ответ boller_73
Руководство глянуло его подкаст с Леброном и со словами "Мы мало что поняли, но он говорит много умных вещей и вроде разбирается в этом" решили его позвать.
В итоге окажется, что игроки тоже ничего не понимают из его слов и позовут понятного мистера камон-летс гоу.
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По подкастам складывается мнение, что он шарит в баскете, и вполне может получиться хороший тренер. А если сможет с Шарлотт бороться за плей-ин, то можно будет говорить, что это топовый тренер
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Ответ Radovan
ну прям вообще не знает)
Практического опыта нет.
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По стопам Керра. Хотя у того до ТВ и тренерства было несколько лет в роли генменеджера Санс.
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А ведь он нахваливал Миллера не просто так получается))
Не, риск большой, но я б глянул на него в качестве рулевого, чего уж греха таить)
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Ответ Rodbert
Если это он связался с клубом и выложил свои идеи персонально для их состава, то тогда может и выстрелит с норм ассистентами, как Нэш в первый год. А вот если просто хочет тренером где угодно, лишь бы попробовать, то скорее всего нет. Он даже ассистентом не работал. Ни в одном клубе после завершения карьеры не работал, он не в курсе как там дела делаются. Это не на подкасте языком молоть, там четкие критерии результата, победа или проигрыш. А Шарлотт на точке бифуркации, могут выйти на новый уровень, так и провалиться. И если что его первого попрут. Надо оно ему? И вообще щас более ровные команды попрут с очень сильной скамейкой, ибо из старта уже нечего выжимать, а топовая лавка это будущее нба. Вряд ли он собирается делать революцию на лавке, так что приход нового Кёрра отменяется.
ну прям вообще не знает)
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