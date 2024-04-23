Джей Джей Редик претендует на пост главного тренера «Шарлотт»

Джей Джей Редик может возглавить «Шарлотт».

«Хорнетс» проведут собеседование с бывшим игроком .

39-летний ранее высказывал желание попробовать себя в качестве тренера.

Отыграв 15 сезонов в лиге, экс-защитник работает экспертом на телевидении и ведет несколько популярных подкастов.