Джей Джей Редик претендует на пост главного тренера «Шарлотт»
Джей Джей Редик может возглавить «Шарлотт».
«Хорнетс» проведут собеседование с бывшим игроком НБА.
39-летний Редик ранее высказывал желание попробовать себя в качестве тренера.
Отыграв 15 сезонов в лиге, экс-защитник работает экспертом на телевидении и ведет несколько популярных подкастов.
Керр, Вили Грин, Кидд со второго раза
Даже Нэш опозорился
Хотя, судя по подкасту, голова у Редика баскетбольная
Не, риск большой, но я б глянул на него в качестве рулевого, чего уж греха таить)