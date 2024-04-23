Энтони Дэвис: «Надо выигрывать третий матч. «Лейкерс» показали, что более чем способны на это»
Энтони Дэвис оценил текущее положение «Лейкерс».
«Лейкерс» в понедельник уступили «Наггетс» со счетом 99:101, 0-2, упустив «+20» и пропустив решающий бросок под сирену в исполнении Джамала Мюррэя.
«Надо выигрывать третий матч. Вот и все. Мы показали, что более чем способны на это.
Возникали отрезки по ходу матча, когда мы не понимали, что делаем на обеих половинах площадки. И эти моменты дорого обошлись нам. У нас есть два дня, чтобы все поправить», – заявил Дэвис.
Третий матч противостояния состоится в четверг.
Дэнвер за 3 четверти не набрал 70 вроде.
Это часто бывает? Нет. Ребята играли хорошо.
У них почти получилось.
Проиграли гостевую в клатче.
Чемпиону. С лучшим игроком планеты в составе.
Вообще не понимаю, откуда столько помоев со стороны собственных болельщиков.
Потом перестроились всё-таки и вытащили, но бОльшую часть игры это не выглядело стройной конструкцией.
Поэтому вообще не понимаю поклонников ЛАЛ, которые поливают команду грязью, ту самую, которую они вообще хоронили в серии ещё вчера, и которая сегодня была очень близка