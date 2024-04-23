Энтони Дэвис: «Надо выигрывать третий матч. «Лейкерс» показали, что более чем способны на это»

Энтони Дэвис оценил текущее положение «Лейкерс».

« » в понедельник уступили «Наггетс» со счетом 99:101, 0-2, упустив «+20» и пропустив решающий бросок под сирену в исполнении Джамала Мюррэя.

«Надо выигрывать третий матч. Вот и все. Мы показали, что более чем способны на это.

Возникали отрезки по ходу матча, когда мы не понимали, что делаем на обеих половинах площадки. И эти моменты дорого обошлись нам. У нас есть два дня, чтобы все поправить», – заявил .

Третий матч противостояния состоится в четверг.