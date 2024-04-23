Энтони Дэвис: «Надо выигрывать третий матч. «Лейкерс» показали, что более чем способны на это»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Баскетбол

Энтони Дэвис оценил текущее положение «Лейкерс».

«Лейкерс» в понедельник уступили «Наггетс» со счетом 99:101, 0-2, упустив «+20» и пропустив решающий бросок под сирену в исполнении Джамала Мюррэя.

«Надо выигрывать третий матч. Вот и все. Мы показали, что более чем способны на это.

Возникали отрезки по ходу матча, когда мы не понимали, что делаем на обеих половинах площадки. И эти моменты дорого обошлись нам. У нас есть два дня, чтобы все поправить», – заявил Дэвис.

Третий матч противостояния состоится в четверг.

Материалы по теме

34 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
У них был неплохой геймплан, который работал. Дэнвер временами выглядел растерянно: были моменты, когда видно было, что и Мюррей и Гордон и ККП ищут скидку, которой нет.
Дэнвер за 3 четверти не набрал 70 вроде.
Это часто бывает? Нет. Ребята играли хорошо.
У них почти получилось.
Проиграли гостевую в клатче.
Чемпиону. С лучшим игроком планеты в составе.
Вообще не понимаю, откуда столько помоев со стороны собственных болельщиков.
+41
-3
+38
Ответ Перстень Уэстбрука
Я смотрел весь матч но так и не понял, кто в ЛАЛ начал проваливаться?
Тренер
+15
0
+15
Ответ Перстень Уэстбрука
Я смотрел весь матч но так и не понял, кто в ЛАЛ начал проваливаться?
Упустить 20 очков это тренерская импотенция
+15
-1
+14
Ответ Перстень Уэстбрука
Я смотрел весь матч но так и не понял, кто в ЛАЛ начал проваливаться?
Лал не проваливались, а сыграли на своем уровне, просто он ниже чем у Денвера.
+14
-1
+13
После такой дизморали как вообще настроиться на победу. Тут уже проще смириться, что Денвер сильнее как команда, к сожалению.
+10
-2
+8
Ответ Перстень Уэстбрука
Я смотрел весь матч но так и не понял, кто в ЛАЛ начал проваливаться?
мелоун сменил защиту пикенрола, а манекен на тренерском мостике не среагировал
+8
0
+8
Сегодня лучший шанс был. Мюррей до 4 четверти проваливал матч. У Лейкерс вообще Дило матч жизни выдал. Скамейка Денвера ничего не попала. Насколько еще надо дать фору, я не знаю.
+8
-1
+7
Ответ mold-cel
Я не против 4:3 в пользу Денвера. Баскетбол просто превосходный
Денвер против
+9
-3
+6
Ответ Ваня Аналитик
да, способны выиграть матч, но на подвиг не способны...не знают, что такое - Подвиг...
Аналитик, ни дать ни взять
+7
-2
+5
Я не против 4:3 в пользу Денвера. Баскетбол просто превосходный
+6
-2
+4
Ответ Здоровье Энтони Дэвиса
Сломали хребет человеку, вернувшемуся с 1-3 против 73-9?
Забей вообще. Это был совсем другой Брон способный в одного тащить. Сейчас нет шансов если Дэвис и Рассел не будут выдавать матчи жизни и скамейка не обосрётся.
+5
-1
+4
Ответ Ванька
Сегодня лучший шанс был. Мюррей до 4 четверти проваливал матч. У Лейкерс вообще Дило матч жизни выдал. Скамейка Денвера ничего не попала. Насколько еще надо дать фору, я не знаю.
Ну, сложно назвать очки ДиЛо матчем жизни, 8 из 16, 23 очка, не выглядит матчем жизни.
+5
-1
+4
Ответ Chris "Birdman" Andersen
В этом и отличие менталитета топ атлетов и простых болельщиков ) уверен на 100 процентов в Лейкерс никто не паникует, они спортсмены и любят соревноваться, они выйдут доказывать что достойны и могут обыграть Денвер. Получится или нет - другой вопрос. Но я уверен никто не паникует и все выложиться по максимуму
Никто не паникует, просто бронируют лодки на рыбалку.
+6
-3
+3
Ответ alexLA
После такой дизморали как вообще настроиться на победу. Тут уже проще смириться, что Денвер сильнее как команда, к сожалению.
В этом и отличие менталитета топ атлетов и простых болельщиков ) уверен на 100 процентов в Лейкерс никто не паникует, они спортсмены и любят соревноваться, они выйдут доказывать что достойны и могут обыграть Денвер. Получится или нет - другой вопрос. Но я уверен никто не паникует и все выложиться по максимуму
+6
-3
+3
Ответ Никита1151
У них был неплохой геймплан, который работал. Дэнвер временами выглядел растерянно: были моменты, когда видно было, что и Мюррей и Гордон и ККП ищут скидку, которой нет. Дэнвер за 3 четверти не набрал 70 вроде. Это часто бывает? Нет. Ребята играли хорошо. У них почти получилось. Проиграли гостевую в клатче. Чемпиону. С лучшим игроком планеты в составе. Вообще не понимаю, откуда столько помоев со стороны собственных болельщиков.
Денвер хребет Лейкерс сломали после дикого отставания и лютого попадания Джамала.
+6
-3
+3
Ответ Никита Анохин
Денвер хребет Лейкерс сломали после дикого отставания и лютого попадания Джамала.
Сломали хребет человеку, вернувшемуся с 1-3 против 73-9?
+10
-7
+3
Ответ mold-cel
Я не против 4:3 в пользу Денвера. Баскетбол просто превосходный
Может 1 матч дома затащат, не больше. Денвер в 5.
+2
0
+2
респект Леброну(хотя я и не его поклонник)..особенно Дэвису....но если не смогли такой Денвер одолеть то...то надежд на выход в следующий раунд маловероятен
+3
-1
+2
Я смотрел весь матч но так и не понял, кто в ЛАЛ начал проваливаться?
+1
0
+1
Лейкерс показали, что способны побеждать когда соперник им позволяет. Но с чего бы Денверу позволять Лейкерс выигрывать? Они могут как в прошлом году забрать все 4 матча.
+2
-1
+1
Ответ Chris "Birdman" Andersen
В этом и отличие менталитета топ атлетов и простых болельщиков ) уверен на 100 процентов в Лейкерс никто не паникует, они спортсмены и любят соревноваться, они выйдут доказывать что достойны и могут обыграть Денвер. Получится или нет - другой вопрос. Но я уверен никто не паникует и все выложиться по максимуму
Да, согласен. Это ещё от конкретного человека зависит, характера. Но думаю у них у всех в этом плане +- норм, тк чтобы быть профи - надо постоянно очень много работать над собой, а это опять же характер) далеко не каждый вывезет такой режим.
+2
-1
+1
Ответ Viktor Larzev
Вот что я хотел увидеть в комментах, по первой игре было видно есть шанс, лейкерс сами начали, на рывок денвера бросать трёхи(штук так 10).Я думал вторую возьмут, проиграли в напряженном матче, но ведь еще дома две игры. Напомню что однажды дед отыгрался с 3-1. Верим.
Я вообще за Дэнвер )) и сегодня было тревожно. Я немного игр смотрю, но сегодня лично я видел растерянную команду первый раз.
Потом перестроились всё-таки и вытащили, но бОльшую часть игры это не выглядело стройной конструкцией.
Поэтому вообще не понимаю поклонников ЛАЛ, которые поливают команду грязью, ту самую, которую они вообще хоронили в серии ещё вчера, и которая сегодня была очень близка
+1
0
+1
Ответ Никита1151
У них был неплохой геймплан, который работал. Дэнвер временами выглядел растерянно: были моменты, когда видно было, что и Мюррей и Гордон и ККП ищут скидку, которой нет. Дэнвер за 3 четверти не набрал 70 вроде. Это часто бывает? Нет. Ребята играли хорошо. У них почти получилось. Проиграли гостевую в клатче. Чемпиону. С лучшим игроком планеты в составе. Вообще не понимаю, откуда столько помоев со стороны собственных болельщиков.
Вот что я хотел увидеть в комментах, по первой игре было видно есть шанс, лейкерс сами начали, на рывок денвера бросать трёхи(штук так 10).Я думал вторую возьмут, проиграли в напряженном матче, но ведь еще дома две игры. Напомню что однажды дед отыгрался с 3-1. Верим.
+2
-1
+1
Иногда команда вставала и не знала что делать с мячом, комбинации не работали, нужен был человек, который завалит или встанет на линию. Леброн попытался, но не пошло, он стареет и такие фокусы не всегда у него проходят теперь. Не было такой опции, промучились до сирены и получили баззер от Мюррея.
+1
0
+1
Не хватает главного духаря Вандо и Реддиша с Вудом на 10-15 минут. Вообще сегодня они упустили шанс на хоть какой-то зацеп в серии. Следующий шанс может быть только после 2-2 в серии. Выглядит, по мне, как конечная для ЛАЛ. Но я за 2-2 и за 4-3 или 3-4 с душиловом в каждой игре.
+1
0
+1
Тренеру надо как то было дать нагоняй Дэвису , он бросил играть в 4 четверть
+1
0
+1
20 очков преимущества и баззер это сильно дизморалит, а у них воодушевление. Тут бы просто собраться и не опозориться перед родными трибунами.
0
0
0
Ответ Перстень Уэстбрука
Я смотрел весь матч но так и не понял, кто в ЛАЛ начал проваливаться?
Энтони Дэвис последние полторы четверти не набрал ни одного очка.
0
0
0
Ответ boller_73
Упустить 20 очков это тренерская импотенция
Надеюсь Хэмно уволят, сколько уже можно терпеть это? ЛеБрон силён во всём кроме как слушать нормального тренера, которых он почему-то не терпит. Вот и имеем что имеем. А Денвер уже ржёт над ЛАЛ. Скоро вообще будет задницу показывать им во время матча. Не может женщина управлять клубом, если после этого года не снимет Хэмно, то пойду следить за Вембой.
0
0
0
Ответ boller_73
Упустить 20 очков это тренерская импотенция
А отыграть 20 это тренерский гений? Тогда в лиге 30 гениев и 30 импотентов.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий