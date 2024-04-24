Джейсон Кидд: «Пару лет назад нам приходилось просить Дончича защищаться. Сейчас он играет на обеих половинах площадки»

Джейсон Кидд похвалил Луку Дончича за преображение в защите.

«Лука был хорош в обороне и в первом матче тоже.

Мы знаем, что «Клипперс» будут пытаться играть через него пик-н-роллы. Пару лет назад, когда мы наблюдали подобное, нам приходилось просить защищаться в этих ситуациях. Сейчас он играет на обеих половинах площадки на высоком уровне.

Лука ведет за собой команду не только в атаке, но и в защите», – заявил главный тренер «Мэверикс».

У баскетболистов « » во втором матче серии с « » (93:96, 1-1) лишь 2 из 17 с игры, когда их основным опекуном выступал словенский разыгрывающий.

Калифорнийцы смазали все 11 попыток с игры, когда Дончич непосредственно мешал им бросать (второй лучший результат в плей-офф за последние пять лет).