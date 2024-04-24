Джейсон Кидд: «Пару лет назад нам приходилось просить Дончича защищаться. Сейчас он играет на обеих половинах площадки»

Теги Даллас Клипперс Джейсон Кидд НБА НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Джейсон Кидд похвалил Луку Дончича за преображение в защите.

«Лука был хорош в обороне и в первом матче тоже.

Мы знаем, что «Клипперс» будут пытаться играть через него пик-н-роллы. Пару лет назад, когда мы наблюдали подобное, нам приходилось просить Дончича защищаться в этих ситуациях. Сейчас он играет на обеих половинах площадки на высоком уровне.

Лука ведет за собой команду не только в атаке, но и в защите», – заявил главный тренер «Мэверикс».

У баскетболистов «Клипперс» во втором матче серии с «Далласом» (93:96, 1-1) лишь 2 из 17 с игры, когда их основным опекуном выступал словенский разыгрывающий. 

Калифорнийцы смазали все 11 попыток с игры, когда Дончич непосредственно мешал им бросать (второй лучший результат в плей-офф НБА за последние пять лет).

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1 комментарий
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Второй лучший результат за последние 5-лет….аплодирую стоя молоток Лука.Кидд тоже молодец, своевременно взял челлендж…мои любимые бродяги сделали мой день шикарным
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