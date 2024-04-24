У баскетболистов «Клипперс» во 2-м матче лишь 2 из 17 с игры, когда против них защищался Дончич

Теги Даллас Клипперс НБА Джеймс Харден НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич заиграл в защите.

У баскетболистов «Клипперс» во втором матче серии с «Мэверикс» (93:96, 1-1) лишь 2 из 17 с игры, когда их основным опекуном выступал словенский разыгрывающий. 

Калифорнийцы смазали все 11 попыток с игры, когда Дончич непосредственно мешал им бросать (второй лучший результат в плей-офф НБА за последние пять лет).

Джеймс Харден набрал 28 очков в первом матче. Во второй встрече против него преимущественно защищался Дончич. В подобных ситуациях у звезды «Клипперс» лишь 1 из 5 с игры (6 из 14 с игры и 22 очка по итогам матча).

«Клипперс» стараются чаще атаковать через меня. Я принимаю это. Отрабатываю и в защите тоже. Все нормально. Мне кажется, сегодня я был хорош на своей половине», – заявил Лука.

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Это реально новый уровень для Луки….сегодня хорошо отработал за себя и за того парня.Теперь не сбавляя обороты в родных стенах дожать Клипперс
+13
-3
+10
пончич на стероидах
+11
-2
+9
Ну завтра он может защищаться так же, а соперник попадет 12 из 17...
+6
-2
+4
Ответ Kikir
А где свидетели секты "Пончич - герой регулярки!"? )
Не помню ни одного такого комментария в сторону Луки, если не считать местных троллей и Перкинса
+1
0
+1
Гобер подвинься))
0
0
0
Красава! Претендент на мистер замок в 2025г)
0
0
0
Ответ Kikir
А где свидетели секты "Пончич - герой регулярки!"? )
Та не выдумывай. Таких особо и не было
+3
-3
0
Ответ carmelo hot sause
Не помню ни одного такого комментария в сторону Луки, если не считать местных троллей и Перкинса
Да после первой игры, что только не писали))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий