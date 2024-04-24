У баскетболистов «Клипперс» во 2-м матче лишь 2 из 17 с игры, когда против них защищался Дончич

Лука Дончич заиграл в защите.

У баскетболистов « » во втором матче серии с «Мэверикс» (93:96, 1-1) лишь 2 из 17 с игры, когда их основным опекуном выступал словенский разыгрывающий.

Калифорнийцы смазали все 11 попыток с игры, когда Дончич непосредственно мешал им бросать (второй лучший результат в плей-офф за последние пять лет).

набрал 28 очков в первом матче. Во второй встрече против него преимущественно защищался . В подобных ситуациях у звезды «Клипперс» лишь 1 из 5 с игры (6 из 14 с игры и 22 очка по итогам матча).

«Клипперс» стараются чаще атаковать через меня. Я принимаю это. Отрабатываю и в защите тоже. Все нормально. Мне кажется, сегодня я был хорош на своей половине», – заявил Лука.