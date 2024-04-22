Лука Дончич разозлился на Макси Клебера, который не смог поймать мяч после его передачи
Лука Дончич разозлился на Макси Клебера по ходу матча.
Форвард «Мэверикс» не смог поймать мяч после передачи словенца в третьей четверти стартового матча серии с «Клипперс» (97:109, 0-1).
«Даллас» на тот момент уступал 21 очко.
Хороший распасовщик должен знать, где каждому игроку в той или иной ситуации удобнее принять мяч.
Тут Расс руку вытянул так, что помешал обзору. А прямые передачи всегда самые коварные.
В этой ситуации надёжнее было через пол отдать, а ещё лучше навесом под аллей-уп, поскольку Расс ниже, на спине и проигрывает позицию.