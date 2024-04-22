Лука Дончич разозлился на Макси Клебера, который не смог поймать мяч после его передачи

Теги Даллас Клипперс НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Лука Дончич Макси Клебер Баскетбол

Лука Дончич разозлился на Макси Клебера по ходу матча.

Форвард «Мэверикс» не смог поймать мяч после передачи словенца в третьей четверти стартового матча серии с «Клипперс» (97:109, 0-1).

«Даллас» на тот момент уступал 21 очко.

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8 комментариев
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Ответ RayAllen20
кривой пас
Да нет, рюки крюки и к приему не готов.
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+5
кривой пас
+5
-3
+2
Йокич такие ассисты часто отдаёт на Гордона, и Аарон всегда вылавливает.
+2
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Луке повзрослеть надо и стать профессиональнее. Без этого титул ему не выиграть первой скрипкой.
+3
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Тут претензии могут быть исключительно к пасующему.
Хороший распасовщик должен знать, где каждому игроку в той или иной ситуации удобнее принять мяч.

Тут Расс руку вытянул так, что помешал обзору. А прямые передачи всегда самые коварные.
В этой ситуации надёжнее было через пол отдать, а ещё лучше навесом под аллей-уп, поскольку Расс ниже, на спине и проигрывает позицию.
+2
-2
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Вот так Леброн и полысел.. аккуратнее
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