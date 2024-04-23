Никола Йокич обошел Кармело Энтони, Дуайта Ховарда и Оскара Робертсона по количеству набранных очков в плей-офф

Никола Йокич поднялся на 70-е место в истории НБА по количеству очков в плей-офф.

Центровой « » набрал 27 очков во втором матче серии плей-офф против « » (101:99, 2-0) и увеличил свой показатель за карьеру до 1 928 очков.

поднялся с 78-го на 70-е место и обошел сразу восемь легендарных игроков лиги: , Чета Уокера, , Мориса Чикса, Оскара Робертсона, Дуайта Ховарда, Хораса Гранта и Дэнни Эйнджа.