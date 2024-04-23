Никола Йокич обошел Кармело Энтони, Дуайта Ховарда и Оскара Робертсона по количеству набранных очков в плей-офф

Теги Денвер Кармело Энтони Лейкерс Дуайт Ховард Морис Чикс НБА Дэнни Эйндж Уолт Фрэйзер Хорас Грант НБА плей-офф Оскар Робертсон Никола Йокич Чет Уокер Баскетбол

Никола Йокич поднялся на 70-е место в истории НБА по количеству очков в плей-офф.

Центровой «Денвера» набрал 27 очков во втором матче серии плей-офф против «Лейкерс» (101:99, 2-0) и увеличил свой показатель за карьеру до 1 928 очков.

Йокич поднялся с 78-го на 70-е место и обошел сразу восемь легендарных игроков лиги: Уолта Фрэйзера, Чета Уокера, Кармело Энтони, Мориса Чикса, Оскара Робертсона, Дуайта Ховарда, Хораса Гранта и Дэнни Эйнджа.

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1 комментарий
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В чем прикол, почему Спортс никогда не пишет полную статистику? Это не профессионально. Расчёт, что пользователи будут возмущаться и сами напишут в комментариях, сайту выгодна активность на сайте, туп сам по себе.
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