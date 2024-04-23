Пол Пирс: «Джейсон Тейтум – лучший игрок НБА, родившийся в США»

Теги Бостон Пол Пирс НБА НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Пол Пирс назвал Джейсона Тейтума лучшим игроком НБА, родившимся в США.

«Я думаю, что Джейсона Тейтум и «Бостон» выиграют чемпионат в этом году.

Я искренне считаю, что Тейтум станет лицом лиги. На сегодняшний день он является лучшим игроком, родившимся в США. Ему нужно лишь заставить критиков отстать от него. Так что я за него», – сказал чемпион НБА 2008 года в составе «Селтикс».

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11 комментариев
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Ага, а Джоэль Эмбиид - лучший игрок НБА из тех, у кого в США родились дети.
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Возьмите любого из тройки пенсионеров Леброн/Дюрэнт/Карри и закиньте в Бостон в качестве главного скорера вместо Татума — Селтикс бы уже давно взяли как минимум один перстень. Какого черта так хайпят эту недопародию на мамбу?
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Из серии по мнению баскетболистов Пол Пирс топ 6 олтайм.
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Тейтум не плох, но всегда было интересно посмотреть, чтобы он показал в более слабом окружении. Как мне кажется процент был бы слабый и не факт, что он приносил бы победы более слабому коллективу.
Думаю, что сейчас он в правильном месте и он очень важная часть этого сильного коллектива, поэтому для него все отлично складывается в общем.
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Ничего против Бостона не имею, но был бы рад, если Тейтум и Браун ничего не выиграют.
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Тейтуму 26 лет, а всё ещё ждут когда лицом лиги станет) у лиги уже есть лица на ближайшие 5-7 лет (Дончич, Йокич, ШГА, Эдвардс, Вемби) и Тейтум пока не вписывается сюда
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Ответ Рассол Уэстбрик
Возьмите любого из тройки пенсионеров Леброн/Дюрэнт/Карри и закиньте в Бостон в качестве главного скорера вместо Татума — Селтикс бы уже давно взяли как минимум один перстень. Какого черта так хайпят эту недопародию на мамбу?
Где был Дюрант когда тейтум свипнул его в первом раунде 4-0 после чего их бруклин успешно ушел на дно?
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Бросок у него пока совсем не супер топ. Будет ли, вопрос. Все великие с супер броском, пусть дальше тренируется.
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Ответ Рассол Уэстбрик
Возьмите любого из тройки пенсионеров Леброн/Дюрэнт/Карри и закиньте в Бостон в качестве главного скорера вместо Татума — Селтикс бы уже давно взяли как минимум один перстень. Какого черта так хайпят эту недопародию на мамбу?
Потому что большие слова вызывают большой отклик, не более. Ну и прибавь связь Истины и Селтикс, понятно как и куда ветер дует. Пока Тейтум ещё лет 7-8 не отыграет, рано что-то говорить о величии и лучшем игроке.
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Ответ boller_73
Тейтуму 26 лет, а всё ещё ждут когда лицом лиги станет) у лиги уже есть лица на ближайшие 5-7 лет (Дончич, Йокич, ШГА, Эдвардс, Вемби) и Тейтум пока не вписывается сюда
А чем эти ребята вписываются? Кроме йокича никто ниче не выиграл) даже финал конфы не забрали)
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Ответ Фёдор Молчанов
Ничего против Бостона не имею, но был бы рад, если Тейтум и Браун ничего не выиграют.
Почему?
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