Пол Пирс: «Джейсон Тейтум – лучший игрок НБА, родившийся в США»
Пол Пирс назвал Джейсона Тейтума лучшим игроком НБА, родившимся в США.
«Я думаю, что Джейсона Тейтум и «Бостон» выиграют чемпионат в этом году.
Я искренне считаю, что Тейтум станет лицом лиги. На сегодняшний день он является лучшим игроком, родившимся в США. Ему нужно лишь заставить критиков отстать от него. Так что я за него», – сказал чемпион НБА 2008 года в составе «Селтикс».
Думаю, что сейчас он в правильном месте и он очень важная часть этого сильного коллектива, поэтому для него все отлично складывается в общем.