Пол Пирс: «Джейсон Тейтум – лучший игрок НБА, родившийся в США»

Пол Пирс назвал Джейсона Тейтума лучшим игроком НБА, родившимся в США.

«Я думаю, что и « » выиграют чемпионат в этом году.

Я искренне считаю, что Тейтум станет лицом лиги. На сегодняшний день он является лучшим игроком, родившимся в США. Ему нужно лишь заставить критиков отстать от него. Так что я за него», – сказал чемпион 2008 года в составе «Селтикс».