Брюс Браун: «Никола Йокич полностью уничтожил Энтони Дэвиса»
Форвард «Денвера» Брюс Браун заявил, что его партнер по команде Никола Йокич «полностью уничтожил» Энтони Дэвиса («Лейкерс») в финальной серии Западной конференции (4-0).
«Он забрасывает мяч с такой легкостью, кто бы против него ни защищался. Он полностью уничтожил Энтони Дэвиса в прошлом раунде. Дэвис не знал, что делать», – сказал Браун.
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