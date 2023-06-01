Брюс Браун: «Никола Йокич полностью уничтожил Энтони Дэвиса»

Форвард « » заявил, что его партнер по команде «полностью уничтожил» Энтони Дэвиса (« ») в финальной серии Западной конференции (4-0).

«Он забрасывает мяч с такой легкостью, кто бы против него ни защищался. Он полностью уничтожил в прошлом раунде. Дэвис не знал, что делать», – сказал Браун.

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