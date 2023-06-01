Брюс Браун: «Никола Йокич полностью уничтожил Энтони Дэвиса»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Никола Йокич Брюс Браун Баскетбол

Форвард «Денвера» Брюс Браун заявил, что его партнер по команде Никола Йокич «полностью уничтожил» Энтони Дэвиса («Лейкерс») в финальной серии Западной конференции (4-0).

«Он забрасывает мяч с такой легкостью, кто бы против него ни защищался. Он полностью уничтожил Энтони Дэвиса в прошлом раунде. Дэвис не знал, что делать», – сказал Браун.

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4 комментария

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Денис Храпунов
Ответ Вялый Харден
как бы самоуверенный ролевик не получил по лбу стальными кохонес Жимбо
Не надо так про Брюса. Брюс шикарный ролевик, который становится только лучше в плей-офф. И уж если ему выпадет, защищаться против Джимбо, то он не даст тому лёгкой прогулки.
А вот самому Джимбо нужно скорее думать о Гордоне.
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Алексааандр
Дэвис и сам себя может уничтожить. у него всегда были прикол, когда одну игру отыгрывает на суперском уровне, а другую проваливает
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Fusilli
Это правда, временами мне было очень неловко смотреть на AD.
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