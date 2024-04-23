Джамал Мюррэй о победном броске: «Услышал, как все начали кричать. Так я понял, что мяч зашел»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Джамал Мюррэй Баскетбол

Джамал Мюррэй рассказал о победном броске в матче с «Лейкерс».

Разыгрывающий «Наггетс» забросил под сирену при равном счете – 101:99, 2-0.

«Я потерял баланс и упал. Кажется, Энтони Дэвис пытался мне помешать, возможно, кто-то другой был у меня на пути. Я лишь услышал, как все начали кричать. Так я понял, что мяч зашел», – вспомнил Мюррэй.

Джамал смазал 13 из 16 своих первых бросков во втором матче серии.

«Сказал партнерам, когда у меня были проблемы: «Все, буду стараться находить вас передачами». Но буквально каждый отреагировал в том духе, что я должен продолжать бросать.

Они сказали мне сохранять агрессию и искать возможности, продолжать эту охоту. Когда я был с мячом в руках за 2 секунды до конца, то с учетом недавних попаданий знал, что следующий тоже зайдет, никуда не денется», – признался Мюррэй.

В активе Мюррэя 20 очков, 3 подбора и 5 передач при 9 из 24 с игры.

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