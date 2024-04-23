«Денвер» отыграл «-20» по ходу 2-й половины и в 10-й раз подряд обыграл «Лейкерс»

Теги Денвер Лейкерс НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Джамал Мюррэй Баскетбол

«Денвер» снова оказался сильнее «Лейкерс».

В понедельник «Наггетс» победили со счетом 101:99 и ведут в серии первого раунда 2-0. Во второй половине встречи действующие чемпионы совершили камбэк с «-20».

«Денвер» вырвал победу благодаря броску Джамала Мюррэя под сирену. Перед этим клуб из Колорадо вел в счете только в самом начале матча (5:3).

С учетом прошлого сезона победная серия «Наггетс» в соперничестве с «Лейкерс» составляет уже 10 матчей.

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24 комментария
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Лейкерс удивили, попадая всё подряд от Дэвиса, Леброна и ДЛо, так отпустить в концовке соперника.
+21
0
+21
Ответ boller_73
Не понятно почему в этот раз все так уверены в победе ЛАЛ. Денвер действующий чемпион, слабее они не стали. У ЛАЛ как были проблемы и нестабильность так и остались. Леброн как обычно тащит в одного, Дэвис просит дпоя, но как обычно ничего не может с сделать с Йокичем. Хэма надо гнать, не тянет он с таким составом
Перед началом серии комментарии под новостями были завалены мнением, что благодаря скамейке ЛАЛ сильнее, а Денвер очень просел в этом плане.

Только вот второй матч подряд скамейка Денвера «обыгрывает» скамейку ЛАЛ: 17 против 11 очков в первом матче и 12 против 6 очков сегодня )
+18
-3
+15
Тот самый плей-офф Джамал
+12
-1
+11
Настоящий чемпион. Никола монстр.
+11
-1
+10
Офигеть, когда стало -20 я уже поверил, что Денвер могут проиграть, но оказалось, что все-таки не могут)
+9
0
+9
Да ну ваш баскетбол, как такое вообще возможно?
Я больше не буду смотреть НБА
+10
-2
+8
Тот самый плей-офф Джамал
+6
0
+6
Ответ boller_73
Не понятно почему в этот раз все так уверены в победе ЛАЛ. Денвер действующий чемпион, слабее они не стали. У ЛАЛ как были проблемы и нестабильность так и остались. Леброн как обычно тащит в одного, Дэвис просит дпоя, но как обычно ничего не может с сделать с Йокичем. Хэма надо гнать, не тянет он с таким составом
Не знаю кто все. Наоборот писали что лучше бы на Окду попали.
+5
0
+5
Наверное, это отличительная черта Денвера: могут «валять дурака» проигрывать с достаточно большой разницей, а потом взять и включить 5 передачу )

Ну и, конечно, привет всем, кто говорил что «скамейка ЛАЛ гораздо лучше Денвера»: второй матч подряд у ЛАЛ со скамейки набирает очки только Принс и меньше, чем скамейка Денвера )
+7
-2
+5
Ответ boller_73
Не понятно почему в этот раз все так уверены в победе ЛАЛ. Денвер действующий чемпион, слабее они не стали. У ЛАЛ как были проблемы и нестабильность так и остались. Леброн как обычно тащит в одного, Дэвис просит дпоя, но как обычно ничего не может с сделать с Йокичем. Хэма надо гнать, не тянет он с таким составом
Чего непонятного, болельщиков Лейкерс тут больше, они в комментариях, как обычно, всех победили.
+3
0
+3
Ответ boller_73
Не понятно почему в этот раз все так уверены в победе ЛАЛ. Денвер действующий чемпион, слабее они не стали. У ЛАЛ как были проблемы и нестабильность так и остались. Леброн как обычно тащит в одного, Дэвис просит дпоя, но как обычно ничего не может с сделать с Йокичем. Хэма надо гнать, не тянет он с таким составом
Дружище, а кто "все"-то в победе ЛАЛ уверены?) По-моему большинство перед серией всё равно считали фаворитом Денвер. Видел, конечно, парочку мнений за ЛАЛ, но вроде не все так считали)
Вот то, что свипа быть не должно, это другое дело. Я и сам щас так думаю, и до серии думал, хотя и предпочитаю видеть сама)
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Денвер как Байер. Они могут проигрывать весь матч, но в последний момент отыграются и победят.
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Лалам пора на рыбалку.. ☝️
+1
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+1
Не понятно почему в этот раз все так уверены в победе ЛАЛ. Денвер действующий чемпион, слабее они не стали. У ЛАЛ как были проблемы и нестабильность так и остались. Леброн как обычно тащит в одного, Дэвис просит дпоя, но как обычно ничего не может с сделать с Йокичем. Хэма надо гнать, не тянет он с таким составом
+5
-4
+1
Ответ Кирилл
Перед началом серии комментарии под новостями были завалены мнением, что благодаря скамейке ЛАЛ сильнее, а Денвер очень просел в этом плане. Только вот второй матч подряд скамейка Денвера «обыгрывает» скамейку ЛАЛ: 17 против 11 очков в первом матче и 12 против 6 очков сегодня )
Я считаю это чисто тренерские проигрыши и если серию проиграют, то в основном из-за Хэма. Состав то нормальный вполне, надо менять тренера
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Давно Король с 0-3 серии не вытаскивал
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Ответ Кирилл
Перед началом серии комментарии под новостями были завалены мнением, что благодаря скамейке ЛАЛ сильнее, а Денвер очень просел в этом плане. Только вот второй матч подряд скамейка Денвера «обыгрывает» скамейку ЛАЛ: 17 против 11 очков в первом матче и 12 против 6 очков сегодня )
да тут вообще мнения нездоровые, что все 8-7 места должны проходить дальше. такого помешательства не видел еще никогда) все 1-2 команды дальше пойдут. ну может окс налажают, да и то верится с трудом в это
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Ответ boller_73
Не понятно почему в этот раз все так уверены в победе ЛАЛ. Денвер действующий чемпион, слабее они не стали. У ЛАЛ как были проблемы и нестабильность так и остались. Леброн как обычно тащит в одного, Дэвис просит дпоя, но как обычно ничего не может с сделать с Йокичем. Хэма надо гнать, не тянет он с таким составом
это фаны ЛАЛ всяких анонимных икспертов наслушались... типо ЛАЛ стал лучше (угу все так же с помощью Сильвера проскребаются в плейинн), а Денвер пипец потерял аж самого Брауна.
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И на этом все, я же просил 10побед подряд)) Значит следующую берут Лал.
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В баскетбол играют 10 человек, побеждает Денвер
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Девиз Джокера в прошедшей игре: "Подбираю все, что плохо лежит"
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