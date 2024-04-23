«Денвер» отыграл «-20» по ходу 2-й половины и в 10-й раз подряд обыграл «Лейкерс»
«Денвер» снова оказался сильнее «Лейкерс».
В понедельник «Наггетс» победили со счетом 101:99 и ведут в серии первого раунда 2-0. Во второй половине встречи действующие чемпионы совершили камбэк с «-20».
«Денвер» вырвал победу благодаря броску Джамала Мюррэя под сирену. Перед этим клуб из Колорадо вел в счете только в самом начале матча (5:3).
С учетом прошлого сезона победная серия «Наггетс» в соперничестве с «Лейкерс» составляет уже 10 матчей.
Только вот второй матч подряд скамейка Денвера «обыгрывает» скамейку ЛАЛ: 17 против 11 очков в первом матче и 12 против 6 очков сегодня )
Я больше не буду смотреть НБА
Ну и, конечно, привет всем, кто говорил что «скамейка ЛАЛ гораздо лучше Денвера»: второй матч подряд у ЛАЛ со скамейки набирает очки только Принс и меньше, чем скамейка Денвера )
Вот то, что свипа быть не должно, это другое дело. Я и сам щас так думаю, и до серии думал, хотя и предпочитаю видеть сама)