«Денвер» отыграл «-20» по ходу 2-й половины и в 10-й раз подряд обыграл «Лейкерс»

«Денвер» снова оказался сильнее «Лейкерс».

В понедельник «Наггетс» победили со счетом 101:99 и ведут в серии первого раунда 2-0. Во второй половине встречи действующие чемпионы совершили камбэк с «-20».

« » вырвал победу благодаря броску под сирену. Перед этим клуб из Колорадо вел в счете только в самом начале матча (5:3).

С учетом прошлого сезона победная серия «Наггетс» в соперничестве с « » составляет уже 10 матчей.