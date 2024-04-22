Чендлер Парсонс о «Лейкерс»: «Они могли играть против молодежи из «Оклахомы», вместо этого у них сегодня Йокич»
Чендлер Парсонс оценил итоги матча «Оклахома» – «Новый Орлеан».
«Тандер» победили со счетом 94:92 в первом матче серии, Си Джей Макколлум смазал трехочковый на победу на последних секундах встречи.
«Си Джей Макколлум получил возможность для броска в концовке. Если бы мяч зашел, мы бы сейчас разговаривали о том, в какой панике находится «Оклахома» после проигрыша.
Шэй Гилджес-Александер показал себя абсолютно хладнокровным в концовке. Но «Пеликанс» должны чувствовать себя уверенно в этой серии. Они знают, что могут победить. Знают, что у них может получиться одержать верх во второй игре и вернуться домой, перевернув преимущество своей площадки.
Если бы я был игроком «Лейкерс» и смотрел этот матч, я бы был расстроен. «Черт, мы же могли играть против этой молодежи. Вместо этого у нас сегодня Йокич».
Эта серия будет конкурентной. Скорее всего, пройдет в шести-семи играх. Не так важно, что нет Зайона. Эта команда достаточно крепкая и мотивированная, чтобы навязать борьбу», – заявил Парсонс.
Ничего, кроме чека, этого парня не интересовало и в профессиональном спорте он думал только о контракте.