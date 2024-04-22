Чендлер Парсонс о «Лейкерс»: «Они могли играть против молодежи из «Оклахомы», вместо этого у них сегодня Йокич»

Теги Денвер Лейкерс Новый Орлеан НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Чендлер Парсонс Си Джей Макколлум Никола Йокич Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Чендлер Парсонс оценил итоги матча «Оклахома» – «Новый Орлеан».

«Тандер» победили со счетом 94:92 в первом матче серии, Си Джей Макколлум смазал трехочковый на победу на последних секундах встречи.

«Си Джей Макколлум получил возможность для броска в концовке. Если бы мяч зашел, мы бы сейчас разговаривали о том, в какой панике находится «Оклахома» после проигрыша.

Шэй Гилджес-Александер показал себя абсолютно хладнокровным в концовке. Но «Пеликанс» должны чувствовать себя уверенно в этой серии. Они знают, что могут победить. Знают, что у них может получиться одержать верх во второй игре и вернуться домой, перевернув преимущество своей площадки.

Если бы я был игроком «Лейкерс» и смотрел этот матч, я бы был расстроен. «Черт, мы же могли играть против этой молодежи. Вместо этого у нас сегодня Йокич».

Эта серия будет конкурентной. Скорее всего, пройдет в шести-семи играх. Не так важно, что нет Зайона. Эта команда достаточно крепкая и мотивированная, чтобы навязать борьбу», – заявил Парсонс.

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7 комментариев
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Могли. Но они поступили по-спортивному: не стали выгадывать себе соперника по сетке. И это правильно. Хочешь выиграть плей-офф, все равно придется играть с Денвером. Так почему бы ни в первом же раунде?..
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А могли бы вообще рыбачить, если бы начали соперника подбирать
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Даже если и ЛАЛ победили Оклу, то с большой вероятностью дойдя до финала конфы все равно встретились бы с Денвером. То есть Йокич не «сегодня», а «послезавтра»
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+8
Сколько можно нести эту чушь про выбор удобного соперника. Лейкерс (вернее Леброн) точно не рассматривают ПО с точки зрения «пройти бы подальше». Или выиграл или проиграл. Играть с Денвером точно проще в первом круге, пока есть силы у Дедов, чем в финале конфы, уже на последнем издыхании.
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Ну, то, от какого именно клоуна это мнение поступает, говорит о многом.

Ничего, кроме чека, этого парня не интересовало и в профессиональном спорте он думал только о контракте.
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Если вспомнить знаменитые 0-10 у Дэвиса против Сабониса, то ЛАЛ практически не могли занять 8-ое место
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Еще один... Ну да, почти сто процентов, что прошли бы Оклу, только вот Менто с Сабасом бы не обыграли и отправились на отдых заранее. А так - пусть шансов и немного, но в деле
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