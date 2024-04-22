Ростислав Вергун о серии плей-офф с «Зенитом»: «Для нас это новая страничка, новый вызов»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Ростислав Вергун Уралмаш Баскетбол

Ростислав Вергун поделился ожиданиями от серии плей-офф Лиги ВТБ с «Зенитом».

«Для нас это новая страничка, новый вызов. Конечно, мы понимаем, что нам предстоит встреча с одной из сильнейших команд Лиги ВТБ, которая располагает большим количеством высококачественных игроков, и которую возглавляет один из лучших тренеров Европы. Но я вижу по своей команде и своей организации, что мы не хотим, чтобы этот сезон заканчивался. Поэтому с нетерпением ждем этих матчей!

У нас есть амбиции проявить себя на более высоком уровне. Да, начало серии будет в Санкт-Петербурге, но продолжение – дома, в Екатеринбурге, а там мы уже точно будем на полном ходу!» – заявил главный тренер «Уралмаша».

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