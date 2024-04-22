Чус Матео: «Баскония» всегда возвращается в игру, даже когда выглядит разбитой»

Главный тренер «Реала» Чус Матео с нетерпением ожидает начала плей-офф.

Первый номер посева плей-офф « » встретится с «Басконией».

«Мы входим в плей-офф с нетерпением, ожидаем хорошего выступления. Все начинают с нуля. Надеюсь, мы сможем оправдать ожидания от этой серии. Мы знаем, насколько тяжелым будет этот отрезок и как хороши наши противники.

Мы встретим их с энергией и оптимизмом. У «Басконии» много хороших атакующих игроков, они плохой соперник. У них есть характер, боевой дух, энергия, они всегда возвращаются в игру, даже если кажутся разбитыми. Нам нужно быть к этому готовыми.

Лучшая часть сезона пришла, мы счастливы. Пять игр, если мы провалим начало, то просто продолжим бороться. Нам нужно быть вместе, верить и играть в свой баскетбол, как и в прошлом году», – заявил главный тренер мадридцев.