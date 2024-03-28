Богдан Богданович спрогнозировал участников «Финала четырех» Евролиги

Теги Атланта Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Баскония Барселона Реал НБА Богдан Богданович Баскетбол

Богдан Богданович рассказал о фаворитах на выход в «Финал четырех» Евролиги.

Богданович выигрывал Евролигу в 2017 году в составе «Фенербахче». Сейчас сербский защитник играет в НБА за «Атланту», но продолжает следить за ходом европейского турнира.

В качестве фаворитов на выход в «Финал четырех» Богданович назвал «Реал, «Барселону», «Фенербахче» и, с небольшими колебаниями, «Басконию».

«Реал» является лидером турнирной таблицы, «Барселона» и «Фенербахче» входят в шестерку лучших, «Баскония» занимает 9 место и, скорее всего, сыграет в плей-ин. 

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