Евролига. «Фенербахче» – «Анадолу Эфес», «Милан» встретится с «Виртусом» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут четыре матча.

В противостоянии турецких клубов «Фенербахче» примет «Анадолу Эфес», в итальянском дерби «Милан» дома встретится с «Виртусом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Фенербахче Турция  –  Анадолу Эфес Турция
Дата проведения
5 апреля, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Реал Испания  –  Баскония Испания
Дата проведения
5 апреля, 21.30, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Бавария Германия  –  Панатинаикос Греция
Дата проведения
5 апреля, 21.30, «BMW Парк»
Онлайн матча

Милан Италия  –  Виртус Италия
Дата проведения
5 апреля, 21.30, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 26-6, Монако – 22-11, Барселона Испания – 22-11, Панатинаикос Греция – 21-11, Олимпиакос Греция – 21-12, Фенербахче Турция – 20-12, Маккаби Тель-Авив Израиль – 19-14, Виртус Италия – 17-15, Баскония Испания – 16-16,  Анадолу Эфес Турция – 15-17, Партизан Сербия – 15-18, Милан Италия – 14-18, Валенсия Испания – 14-19, Жальгирис Литва – 14-19, Бавария Германия – 13-19, Црвена Звезда Сербия – 11-22, Виллербан Франция – 8-25, Альба Германия – 5-28.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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