Плей-офф Евролиги начнется 23 апреля
Евролига опубликовала расписание первых четырех матчей серий плей-офф.
Плей-офф Евролиги 2024 начнется в столице Греции матчем между «Панатинаикосом» и «Маккаби Тель-Авив».
Расписание матчей плей-офф Евролиги.
Первые матчи
23 апреля. «Панатинаикос» – «Маккаби», «Реал» – «Виртус/Баскония»
24 апреля. «Монако» – «Фенербахче», «Барселона» – «Олимпиакос»
Вторые матчи
25 апреля. «Панатинаикос» – «Маккаби», «Реал» – «Виртус/Баскония»
26 апреля. «Монако» – «Фенербахче», «Барселона» – «Олимпиакос»
Третьи матчи
30 апреля. «Маккаби» – «Панатинаикос», «Олимпиакос» – «Барселона»
1 мая. «Виртус/Баскония» – «Реал», «Фенербахче» – «Монако»
Четвертые матчи
2 мая. «Олимпиакос»- «Барселона», «Маккаби» – «Панатинаикос»
3 мая. «Виртус/Баскония» – «Реал», «Фенербахче» – «Монако»