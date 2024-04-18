Плей-офф Евролиги начнется 23 апреля

Евролига опубликовала расписание первых четырех матчей серий плей-офф.

Плей-офф Евролиги 2024 начнется в столице Греции матчем между « » и « ».

Расписание матчей плей-офф Евролиги.

Первые матчи

23 апреля. «Панатинаикос» – «Маккаби», «Реал» – «Виртус/Баскония»

24 апреля. «Монако» – «Фенербахче», «Барселона» – «Олимпиакос»

Вторые матчи

25 апреля. «Панатинаикос» – «Маккаби», «Реал» – «Виртус/Баскония»

26 апреля. «Монако» – «Фенербахче», «Барселона» – «Олимпиакос»

Третьи матчи

30 апреля. «Маккаби» – «Панатинаикос», «Олимпиакос» – « »

1 мая. «Виртус/Баскония» – « », «Фенербахче» – «Монако»

Четвертые матчи

2 мая. « »- «Барселона», «Маккаби» – «Панатинаикос»

3 мая. «Виртус/Баскония» – «Реал», «Фенербахче» – «Монако»