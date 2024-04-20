Участие Кавая Ленарда в 1-м матче против «Далласа» остается под вопросом

Теги травмы Тайрон Лю Даллас Клипперс НБА НБА плей-офф Кавай Ленард Баскетбол

Кавай Ленард все еще может пропустить 1-й матч серии плей-офф против «Далласа».

Участие звездного форварда «Клипперс» во встрече остается под вопросом из-за боли в правом колене.

«Пока не уверен. Нужно подготовиться к обоим вариантам», – сказал главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю на сегодняшней пресс-конференции.

Ленард участвует в бросковых тренировках без контакта.

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7 комментариев
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Жду классическую: Кавай будет полностью готов к тренировочному лагерю
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Да не будет его
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без Кавая злого Дончича не пройти
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Один 👿 Кавая на весь по не хватит.
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так и не выяснили до конца, что за хронь тащится за Каваем...началось еще у Поповича и так и тянется....жаль, такой игрочище...
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Пару месяцев назад Джей Джей Реддик говорил о том, что «Клипперс» это чудовище, что их нужно рассматривать в контексте борьбы за титул. Но год новый, а проблемы старые: как только плей-офф, так Ленард по поликлиникам бегает😂Как бы в одной из со своим дружбаном Джорджем не встретился, вообще классика будет
Над «Клипперс» с Харденом и Уэстбруком разве что поржать только можно будет😂
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Ответ Mikael Rikhard
без Кавая злого Дончича не пройти
Думаю Даллас они пройдут, на них сил хватит, если смотреть на последние игры, в долгосрочной перспективе нужен Кавай , без него не будет финала😃
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