Участие Кавая Ленарда в 1-м матче против «Далласа» остается под вопросом
Кавай Ленард все еще может пропустить 1-й матч серии плей-офф против «Далласа».
Участие звездного форварда «Клипперс» во встрече остается под вопросом из-за боли в правом колене.
«Пока не уверен. Нужно подготовиться к обоим вариантам», – сказал главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю на сегодняшней пресс-конференции.
Ленард участвует в бросковых тренировках без контакта.
Над «Клипперс» с Харденом и Уэстбруком разве что поржать только можно будет😂