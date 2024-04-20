Участие Кавая Ленарда в 1-м матче против «Далласа» остается под вопросом

Кавай Ленард все еще может пропустить 1-й матч серии плей-офф против «Далласа».

Участие звездного форварда « » во встрече остается под вопросом из-за боли в правом колене.

«Пока не уверен. Нужно подготовиться к обоим вариантам», – сказал главный тренер «Клипперс» на сегодняшней пресс-конференции.

участвует в бросковых тренировках без контакта.