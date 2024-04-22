Сергей Елевич сделал прогноз на серию 1/4 финала Лиги ВТБ ЦСКА – «Енисей».

«Думаю, что ЦСКА здесь должен иметь преимущество. Потому что все‑таки пришел новый тренер Пистиолис, который, мне кажется, внесет что‑то конструктивное. Все‑таки не будет уже того торможения, которое мы видели при предыдущем тренере. Потому что по игровым ситуациям Райковичу явно нужно было производить определенные замены, но он это не делал, а что‑то выжидал.

« » мне очень нравится. Генеральный директор клуба Владимир Петроковский сделал все возможное, чтобы в этом сезоне у него была команда, способная по своей игре претендовать на медали. Ведь «Енисей» по ходу чемпионата обыгрывал лидеров. Но здесь уже идут игры плей‑офф, поэтому думаю, что ЦСКА будет уже более собранным. Уже необходимо показывать ту игру, которая позволяет проходить дальше. Тут должны быть тактическое мастерство тренеров и техническое оснащение всех игроков. Два стартовых матча армейцы дома проводят, поэтому им просто непозволительно проигрывать их. Думаю, что ЦСКА - фаворит этого четвертьфинального противостояния.

Повторюсь, я с большим уважением отношусь к «Енисею», но, мне кажется, должен вытащить эту серию. Но борьба все же будет упорная: 3-1 или 3-2 армейцы в серии победят. Не менее четырех матчей, как мне кажется, серия займет», – считает заслуженный тренер России.