Майкл Хопкинс: «Подходим к серии с ЦСКА в оптимальных кондициях»

Майкл Хопкинс поделился ожиданиями от серии 1/4 финала плей-офф против ЦСКА.

«Я считаю, что команда готова. Да, мы заходим в плей-офф не с самой идеальной статистикой во втором раунде – 3 победы и 7 поражений. Но под конец второго раунда мы раскачались, одержали несколько важных побед. Вы видели уровень нашей игры, поэтому я считаю, что мы подходим в оптимальных кондициях к серии.

К тому же нужно понимать, что плей-офф – это все-таки немного другой турнир внутри турнира, к нему отношение другое. На мой взгляд все команды очень сильные и конкурентоспособные и здорово настроены: все верят в то что имеют хорошие шансы добиться более высоких результатов в этом сезоне. У тренера есть план, мы готовы сделать все, чтобы добиться победы.

Самое главное – это единство команды, чтобы все придерживались единого плана. Мы начинаем на выезде, в атмосфере, которую создают болельщики будет играть очень сложно, поэтому очень важно максимально отработать в обороне, придерживаться плана и единого направления действий, тогда у нас будет хороший шанс. Потом вернем серию в Красноярск и посмотрим, что получится», – сказал форвард « ».