Йовица Арсич: «На нас нет никакого давления, едем в Москву показать свой лучший баскетбол»

Теги ЦСКА Енисей Йовица Арсич Единая лига ВТБ Майкл Хопкинс Баскетбол

Йовица Арсич рассказал о подготовке к серии 1/4 финала плей-офф против ЦСКА.

«Небольшие проблемы были у Микела Хопкинса, он пропустил из-за простуды тренировку и не мог работать в полную силу. Остальные тренировались по плану, у нас прошла хорошая тренировочная неделя. И я верю, что мы подходим к выезду в Москву в хорошей форме.

Не думаю, что это будет другая команда, вы видели в течение всего сезона, что они могут показывать отличный баскетбол высокого уровня, мы это хорошо знаем и готовимся. Но можно ждать каких-то изменения в грядущей встрече, они будут высоко мотивированы учитывая, что мы выиграли две последних очных встречи. С другой стороны, на нас нет никакого давления с этой точки зрения, мы едем показать свой лучший баскетбол. Я верю, если мы выполним план, у нас есть хорошие шансы.

Важно понимать, когда ты играешь с командой такого высокого уровня и подбора игроков, как у ЦСКА, для победы нельзя позволить им выйти на 100% своих сил. Если они покажут свой лучший баскетбол, нам будет очень сложно. Для нашей команды важно, чтобы наши лидеры были в хороших физических кондициях», – сказал главный тренер «Енисея».

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