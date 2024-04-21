Андреас Пистиолис: «Мы переворачиваем страницу, начинается плей-офф»

Теги ЦСКА Енисей Единая лига ВТБ Андреас Пистиолис Баскетбол

Андреас Пистиолис прокомментировал предстоящий матч против «Енисея».

«Мы переворачиваем страницу, начинается плей-офф,

Нам противостоит команда, которая показала свои качества и возможности в ходе регулярного чемпионата. Но мы сосредоточены на нашей игре. Вместе с нашими болельщиками хотим показать, на что мы способны; нам нужны победы, которые придадут уверенности», – передает слова нового главного ЦСКА официальный сайт клуба.

В понедельник, 22 апреля, армейца примут на своей площадке команды из Красноярска в рамках первого матча серии 1/4 финала плей-офф.

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