Андреас Пистиолис: «Мы переворачиваем страницу, начинается плей-офф»

Андреас Пистиолис прокомментировал предстоящий матч против «Енисея».

«Мы переворачиваем страницу, начинается плей-офф,

Нам противостоит команда, которая показала свои качества и возможности в ходе регулярного чемпионата. Но мы сосредоточены на нашей игре. Вместе с нашими болельщиками хотим показать, на что мы способны; нам нужны победы, которые придадут уверенности», – передает слова нового главного официальный сайт клуба.

В понедельник, 22 апреля, армейца примут на своей площадке команды из Красноярска в рамках первого матча серии 1/4 финала плей-офф.