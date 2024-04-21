Андреас Пистиолис: «Мы переворачиваем страницу, начинается плей-офф»
Андреас Пистиолис прокомментировал предстоящий матч против «Енисея».
«Мы переворачиваем страницу, начинается плей-офф,
Нам противостоит команда, которая показала свои качества и возможности в ходе регулярного чемпионата. Но мы сосредоточены на нашей игре. Вместе с нашими болельщиками хотим показать, на что мы способны; нам нужны победы, которые придадут уверенности», – передает слова нового главного ЦСКА официальный сайт клуба.
В понедельник, 22 апреля, армейца примут на своей площадке команды из Красноярска в рамках первого матча серии 1/4 финала плей-офф.