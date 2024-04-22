Лука Дончич: «Я провалился в первой половине матча. Мне нужно действовать более агрессивно»

Теги Даллас Клипперс НБА НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич признал, что неудачно выступил в 1-й половине матча с «Клипперс».

«Даллас» набрал 30 очков по итогам 24 минут, это антирекорд клуба в плей-офф.

Лидеры техасцев Дончич и Кайри Ирвинг реализовали 5 из 19 с игры на пару по итогам данного отрезка.

«Я провалился в первой половине матча. Мне нужно действовать более агрессивно, искать открытых товарищей по команде.

Нам просто нужно посмотреть видео и выйти во второй игре с той же энергией, с которой мы вышли после большого перерыва. Мы должны играть всю игру именно так, как делали это во второй половине. Необходимо извлечь из этого уроки», – сказал Дончич.

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